Vor den Eingängen zu Neuruppiner Martinimarkt haben sic am Donnerstagmorgen lange Schlange gebildet. Die Schausteller luden Menschen mit Handicap zum kostenlosen Rummelbesuch ein. Der Aktionstag hat Tradition in Neuruppin. Dazu gab es noch 1500 Präsente.

Am Tag für Menschen mit Handicap überreichen Bürgermeister Nico Ruhle und seine Stellvertreterin Daniela Kuzu am Eingang zum Martinimarkt in Neuruppin Lebkuchenherzen an jede Besucherin und jeden Besucher. Quelle: Henry Mundt