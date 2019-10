Riesiger Aussichtsturm zum 364. Martinimarkt in Neuruppin

Neuruppin

Das Highlight des Martinimarktes in diesem Jahr ist eines im wahrsten Sinne des Wortes. Neuruppins größtes Gebäude, die Klosterkirche, ist 62 Meter hoch. Der View Tower, die Attraktion beim diesjährigen Rummel zum Martinstag, überragt die Kirchturmspitze um rund ein Drittel.

Der View Tower ist eine Art mobiler Aussichtsturm. An einem 86 Meter hohen Mast bewegt sich eine runde Gondel in die Höhe, während sie sich ganz langsam um die Achse dreht. Von der Höhe abgesehen ist der Turm eher harmlos; es gibt keine ruckartigen Bewegungen, die Gondel fängt nicht an zu schaukeln, sie stürzt nicht plötzlich in die Tiefe oder wird nach oben gerissen.

Etwa 70 Besucher passen auf die mit Glas verkleidete Aussichtsplattform. Aus mehr als 70 Metern Höhe können die Besucher in aller Ruhe den Blick über Neuruppin schweifen lassen, verspricht Axel Leben von der Inkom in Neuruppin: „Das ist etwas für alle Generationen.“

Im View Tower haben die Besucher in fast 80 Metern Höhe einen einmaligen Blick über die Stadt. Quelle: Veranstalter

Die städtische Gesellschaft Inkom ist der offizielle Veranstalter des Martinimarktes. Fast ein Jahr lang hat sie an dem Konzept für die 364. Auflage des Neuruppiner Jahrmarktes gebastelt.

Der Martinimarkt ist nicht nur einer der ältesten Rummel weit und breit, er ist auch eine der größten Veranstaltungen. Erst recht, nachdem die Stadt Werder (Havel) ihr Baumblütenfest erst einmal abgesagt hat. Im vergangenen Jahr kamen rund 200.000 Besucher für die Kirmes nach Neuruppin.

Tradition seit 1655 Im Jahr 1655 erlaubte Kurfürst Friedrich Wilhelm von Brandenburg der Stadt Neu-Ruppin erstmals, am Tag vor dem Martinstag einen Vieh- und Krammarkt abzuhalten. Daraus ist der heutige Martinimarkt hervorgegangen. Neben dem großen Rummel gibt es auch heute noch einen traditionellen Pferdemarkt. Er findet immer am zweiten Jahrmarktssamstag statt, diesmal am Sonnabend, 9. November. Eröffnet wird er Martinimarkt am Donnerstag, 31. Oktober um 14 Uhr. Die traditionellen Fackelumzüge finden einen Tag später statt, wie immer am Freitagabend. Schluss ist am 10. November.

Am letzten Oktobertag geht der Rummel diesmal los. Ausnahmsweise wird der Martinimarkt schon am Donnerstag eröffnet. „Der ist ja sowieso ein Feiertag“, sagt Axel Leben. Also haben die Organisatoren den gleich mit einbezogen. Diesmal drehen sich die Karussells zwischen Friedrich-Ebert- und Rudolf-Breitscheid-Straße in der Neuruppiner Innenstadt elf Tage lang vom 31. Oktober bis 10. November.

Etwa hundert Fahrgeschäfte, Schausteller und Imbissbuden sind dabei. „Altbewährtes und Neues“, verspricht Cheforganisator Christian Ringleb.

Der Wellenflieger von Torsten Freiwald gehört zu den Höhepunkten in Neuruppin. Auch wenn es fast so aussieht: Es handel sich um kein normales Kettenkarussell. Quelle: privat

Neben dem View Tower kommt erstmals der Geistercoaster Spuk, eine Mischung aus Achterbahn und Geisterbahn. Mit dabei ist auch der Wellenflieger Speed Wave, eine Art Hightech-Kettenkarussell, der Musikladen als traditioneller Berg- und Tal-Bahn, ein Autoscooter, jede Menge Imbissbuden vom französischen Crêpe bis zum Flammlachs im Brot.

„Der Aufwand, um eine solche Veranstaltung zu organisieren, wird von Jahr zu Jahr größer“, sagt Axel Leben. Immer mehr Dinge sind zu beachten, auch juristische.

400 Bewerbungen für 100 Plätze

Im Vorfeld hatte es etliche Diskussionen gegeben, welche Fahrgeschäfte wirklich in Neuruppin zu sehen sind. Etwa 400 Bewerbungen bekommt die Inkom jedes Jahr, nur für ein Viertel davon gibt es Platz. Nicht jeder versteht eine Absage. Im vergangenen Jahr hatte ein Schausteller versucht, vor Gericht einen Standplatz einzuklagen.

Die Inkom hat die Bewerbungsregeln deshalb schon vor drei Jahren verschärft, sagt Leben. Jeweils im Februar werden die Plätze ausgeschrieben. In diesem Jahr sorgte bei einem Anbieter aus Neuruppin für Frust, dass er nicht dabei ist. Er hatte die Rückmeldefrist nicht eingehalten.

Von Reyk Grunow