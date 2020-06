Masernschutz in Ostprignitz-Ruppin: Amtsärztin appelliert an Eltern

Neuruppin

Das Coronavirus ist längst noch nicht besiegt, da appelliert Amtsärztin Dagmar Sissolak an alle Kitas, Schulen und Horte, dass das seit März in Deutschland geltende Masernschutzgesetz eingehalten wird. Der Grund: Masern sind eine hoch ansteckende Infektionskrankheit, die vor allem Kinder betrifft und mit roten Hautflecken, Fieber und geschwächtem Allgemeinzustand einher geht.

Die Infektion kann bei Kindern unter fünf Jahren und auch bei Erwachsenen zu schweren Komplikationen führen, wie Mittelohr- oder Lungenentzündung sowie in seltenen Fällen auch zu einer Gehirnhautentzündung.

Anzeige

Eine Geldbuße bis 2500 Euro möglich

Kitas, Horte und auch Tageseltern dürfen deshalb seit März nur Mädchen und Jungen aufnehmen, die gegen Masern geimpft sind. Das gilt auch für Schulen, Heime sowie für Unterkünfte für Geflüchtete und Spätaussiedler. Personen, die keinen ausreichenden Nachweis für das zweimalige Impfen gegen Masern vorlegen, wie etwa ihren Impfausweis, dürfen in den Einrichtungen weder betreut noch in diesen tätig werden, so Sissolak Allerdings gibt es Ausnahmen für alle Personen, die am 1. März bereits in einer Kita oder Schule betreut wurden oder dort tätig waren. Sie haben bis 31. Juli 2021 Zeit, ihren Nachweis für die Masernschutzimpfung vorzulegen. Kommen sie dem nicht nach, droht eine Geldbuße von bis zu 2500 Euro.

Weitere MAZ+ Artikel

Wie viele Kinder und Betreuer in Ostprignitz-Ruppin derzeit ohne einen ausreichenden Schutz gegen Masern sind, das weiß das Gesundheitsamt nicht. „Jede Einrichtung ist für ihre Mitarbeiter verantwortlich“, sagte die Amtsärztin. Das Gesundheitsamt werde lediglich kontrollieren – das kann aber noch etwas dauern. Denn die Mitarbeiter der Behörde sind aktuell fast vollends mit den Schutzmaßnahmen gegen die Corona-Pandemie beschäftigt. „Derzeit sind nur Stichproben möglich“, sagte Amtsärztin Sissolak.

Die Kosten trägt die Krankenkasse

Die Medizinerin warb eindringlich dafür, sich gegen Masern impfen zu lassen – zum einen, weil sich Säuglinge, abwehrgeschwächte Menschen und Diabetiker davor nicht schützen können, zum anderen weil die Kosten für das Impfen von der Krankenkasse getragen werden. Laut Sissolak ist diese Impfung nicht allein bei den Hausärzten, sondern auch beim Gesundheitsamt in Neuruppin möglich.

Die Weltgesundheitsorganisation WHO strebt seit Jahren die weltweite Ausrottung der Masern an. Durch Impfungen konnten die Krankheitsfälle in der Vergangenheit auch stark reduziert werden. Allerdings stiegen die weltweiten Fälle in den vergangenen Jahren wieder – vermutlich wegen der sich ausbreitenden Impfscheu sowie der globalen Migrationsbewegung.

Im Landkreis gab es 2017 den letzten bekannten Masernfall

In Ostprignitz-Ruppin gab es 2017 den bisher letzten Masernfall – bei einem 2012 im Bereich Rheinsberg geborenen Jungen. Er hatte in der Kita Kontakt zu 51 Personen, davon 32 Kindern.

In Deutschland war es 2005 zu zwei größeren Masernausbrüchen gekommen – erst in Hessen, als es bei 233 Erkrankten auch einen Todesfall gab und wenig später in Oberbayern. Dort erkrankten 110 Menschen an den Masern.

In Ostprignitz-Ruppin wurden seit 2010 insgesamt 17 Masernfälle gemeldet, wobei die Erkrankten zwischen einem und 47 Jahre alt waren. Eine familiäre Häufung gab es 2015 im Bereich Kyritz mit drei erkrankten Kindern, eine weitere in Neuruppin und im Amt Temnitz. Dort waren insgesamt sechs Kinder betroffen.

Von Andreas Vogel