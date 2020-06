Masken und Visiere für die Neuruppiner Tafel

Neuruppin

Diese Spenden kamen gut an: Die Neuruppiner CDU hat am Donnerstag in der Obdachlosenunterkunft K6 20 Schutzvisiere sowie 100 Einwegschutzmasken abgeliefert, zehn Schutzvisiere und 100 Masken überreichten Annette Thiebach, die Vorsitzende der Neuruppiner CDU, sowie der Bundestagsabgeordnete Sebastian Steineke zudem wenig später an Koordinatorin Doreen Gudat (45) von der Neuruppiner Tafel. Das Geld für die Spende war unter den Mitgliedern der Christdemokraten gesammelt worden, wobei mehr als 500 Euro zusammen kamen.

„Die Visiere sind besser als die Masken. Da bekommt man wenigstens richtig Luft“, sagte Gudat. Die Neuruppiner Tafel versorgt wöchentlich etwa 250 Personen in rund 130 Haushalten, und zwar nicht allein in Neuruppin, sondern auch in Fehrbellin, Protzen und Rheinsberg. Zudem müssen auch im Gebäude der Tafel selbst stets Kisten mit Lebensmitteln geschleppt werden, die sortiert und verteilt werden.

Visiere lassen sich leicht desinfizieren und leicht ersetzen

13 sogenannte MAE-Kräfte arbeiten für die Neuruppiner Tafel, die ein Projekt des Arbeitslosenverbandes ist. Doreen Gudat ist schon seit 2006 beim Arbeitslosenverband und seit 2012 bei der Tafel. Sie ist froh darüber, dass es derzeit Unterstützung durch einen Bundesfreiwilligendienstler (Bufdi) sowie von acht Freiwilligen gibt, wenngleich sich einige Freiwillige wegen der Corona-Pandemie zu ihrem eigenen Schutz zurückgezogen haben. Entweder, weil sie selbst zur Risikogruppe gehören oder weil sie einen Angehörigen pflegen, der zu einer der Risikogruppen gehört.

Die Idee für die Schutzvisiere, die die CDU aufgegriffen hat, kam von Doreen Gudat. Rechtsanwalt Steineke ist davon sehr angetan – nicht nur, weil die Visiere sich schnell desinfizieren lassen. Vielmehr können sie auch schnell ersetzt werden. „Die Folien dafür kann man sich im Laden einfach nachkaufen“, so Steineke.

Unklar ist noch, wann die Arbeiten der Stepanus-Stiftung an dem Haus am Bullenwinkel beginnen. Dort ist nicht nur die Neuruppiner Tafel untergebracht, sondern auch die Kita Miteinander. Eigentlich war der Baustart für den Sommer geplant. Doch noch fehlt ein sogenannter Durchführungsvertrag zur Städtebaufinanzierung mit Neuruppin, sagt Stiftungssprecher Martin Jeutner. Deshalb werde jetzt mit einem Baubeginn erst Anfang 2021 gerechnet.

Von Andreas Vogel