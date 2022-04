Maskenpflicht aufgehoben – viele Lehrer und Schüler in Neuruppin bleiben vorsichtig

Neuruppin

Die Maskenpflicht an den Brandenburger Schulen ist zwar für Lehrer und Schüler seit 4. April aufgehoben, dennoch sind die Mund-Nasen-Bedeckungen längst noch nicht überall passé. „Schüler und Lehrkräfte tragen sie, um sich zu schützen“, sagt Andrea Becker, die stellvertretende Leiterin der Neuruppiner Rosa-Luxemburg-Schule. Das Infektionsgeschehen sei ja derzeit leider noch sehr hoch, so Becker.

Gleichwohl seien die meisten der rund 270 Mädchen und Jungen in der Grundschule froh, wieder ohne Masken am Unterricht teilnehmen zu können. Hinzu kommt, dass die Zahl der Kinder, die an den Coronaviren erkrankt sind, stark zurück gegangen ist. „Wir überlassen es den Schülern, ob sie eine Maske tragen wollen oder nicht“, sagt Becker.

Alle Lehrer an der Neuruppiner Gentzschule genesen

Ähnlich sieht es in der Wilhelm-Gentz-Schule aus. Glücklicherweise fehlten nur noch vereinzelt Schüler, sagt Schulleiterin Kathrin Tokar. Die insgesamt etwa 20 Lehrkräfte an der Gentz-Schule seien inzwischen alle genesen, so dass kein Unterricht ausfallen müsse.

Indes trägt das Gros der gut 80 Lehrer an der Evangelischen Schule in Neuruppin weiterhin Masken. „Wir haben in einem Elternbrief empfohlen, bis die Woche nach Ostern weiterhin Masken im Unterricht zu tragen“, sagt Schulleiterin Anke Bachmann.

Evangelische Schule Neuruppin: Die Schüler sind sehr einsichtig

An diese Empfehlung hielten sich auch die meisten Schüler. „Sie sind sehr einsichtig, weil sie Ostern in der Familie verbringen wollen“, so Bachmann. Am Evi werden etwa 1100 Mädchen und Jungen unterrichtet – darunter befinden sich seit Kurzem auch zwölf Schüler aus der Ukraine. Sie sind in Klassen integriert und erhalten bei Bedarf gesonderten Deutschunterricht.

Der Kreiselternrat von Ostprignitz-Ruppin hatte das Ende der Maskenpflicht in den Schulen bereits Anfang März gefordert – allerdings vergeblich. Um so erfreuter reagierte Steffen Keller, der Sprecher des Kreiselternrates OPR, nun auf das Eingehen der Forderung. „Das ist eine enorme Erleichterung vor allem für Grundschüler, weil es dort im Unterricht besonders auf die Mimik und Gestik der Schüler und Lehrer ankommt“, so Keller.

Das Potsdamer Gesundheitsministerium hatte am Mittwoch die Inzidenzen nach Altersklassen in den Landkreisen veröffentlicht. Demnach stecken sich derzeit in OPR die Jüngsten und die Ältesten am wenigsten mit Coronaviren an, während bei den Jugendlichen und den jungen Erwachsenen aktuell die höchsten Inzidenz registriert werden.

Von Andreas Vogel