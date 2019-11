Siegbert Schefke und Aram Radomski sorgten im Oktober 1989 für die ersten Fernsehaufnahmen von den Montagsdemos in Leipzig. Jetzt hat Schefke, der aus Eberswalde stammt und seit 20 Jahren in Leipzig lebt, ein Buch über „die Macht der verbotenen Bilder“ in der DDR geschrieben und es in Rheinsberg vorgestellt.