Klimaschutz ist für Maximilian Kowol das beherrschende Thema dieser Zeit. „Das Thema ist mit allen Bereichen verknüpft“, sagt der Direktkandidat von Bündnis90/Die Grünen zur Bundestagswahl im Wahlkreis 56. Insofern findet er es konsequent, dass Klimaschutz sich durch das gesamte Programm seiner Partei zieht.

Politik ist ein Thema, das den 21-Jährigen schon in der Schule fasziniert hat. Allerdings waren die Bündnisgrünen, für die er jetzt gern in den Bundestag einziehen würde, nicht die erste Partei, für die er sich interessiert hat. Das war die CSU.

Seit 2018 lebt Maximilian Kowol in Neuruppin. Die Stadt und die Region kennt er aber schon viel länger. Seine Großeltern leben hier, die hat er jeden Sommer besucht und durch sie nach und nach die ganze Gegend kennengelernt. Er mag das Ruppiner Land. So sehr, dass er es trotz eines Stipendiums doch nicht übers Herz bringen konnte, sich für ein Studium in München einzuschreiben, das er bis vor Kurzem noch in Aussicht hatte.

Sebastian Kowol (2.v.l.) auf Wahlkampftour im Juli im Gespräch mit Bürgermeisterin Sigrid Schumacher aus Zernitz-Lohm und und Erwin Jahnke, dem Bürgermeister von Stüdenitz-Schönermarker Bürgermeister Erwin Jahnke. Quelle: Matthias Anke

Geboren und aufgewachsen ist Maximilian Kowol in Bayern. Vor gut drei Jahren ist er zu seinen Großeltern nach Neuruppin gezogen, hat hier sein Abitur gemacht, danach ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) in der Touristinformation in Wittstock. In der Region will er möglichst bleiben: „Je nach dem, ob es mit dem Bundestag klappt oder nicht, mache ich ein duales Studium BWL bei der BVG in Berlin.“

Als er noch in Bayern gewohnt hat, ist Maximilian Kowol 2015 in die CSU eingetreten. „Damals noch mit dem heroischen Anspruch, mich gegen die Obergrenze einzusetzen und zu versuchen, die Position der CSU in der Flüchtlingspolitik zu verändern“, sagt er. „Ich hab dann schnell gemerkt, das ist in der CSU nicht möglich.“

Zur Person: Maximilian Kowol

21 Jahre alt, geboren und aufgewachsen in Bayern, 2018 Umzug nach Neuruppin

Wohnort: Neuruppin

Familienstand:ledig, keine Kinder.

Abitur und danach Freiwilliges Soziales Jahr bei der Stadt Wittstock

Von 2015 bis 2018 Mitglied der CSU, seit 2018 Mitglied bei Bündnis 90/Die Grünen

Seit 2019 Stadtverordneter in der Fontanestadt Neuruppin und Mitglied im Kreistag von Ostprignitz-Ruppin, Schatzmeister der Grünen Jugend Brandenburg, Mitglied im Kreisvorstand Ostprignitz-Ruppin von Bündnis 90/Die Grünen.

Der Bundestagswahlkampf 2013 habe ihn zur Politik gebracht, sagt der Neuruppiner: „Ich fand es so beeindruckend, wie Angela Merkel so omnipräsent war.“

Später hat sich seine Haltung geändert. „Ich hab damals auch gegen den Mindestlohn geredet, was ich heute überhaupt nicht mehr verstehe“, sagt er und schmunzelt. Schon bei der Bundestagswahl 2017 hat er sich für den Wechsel stark gemacht – und versucht, seine Familie zu überreden, die SPD mit ihrem Spitzenkandidaten Martin Schulz zu wählen. „Ich habe damals diesen Aufbruch vom Schulzzug wirklich gefühlt“, sagt er.

Kontakt zu den Grünen erst in Neuruppin

Er sei überzeugt gewesen, dass die CDU schon zu lange regiere. „Ich hab gedacht, dass es falsch war, dass Angela Merkel noch einmal angetreten ist.“ Heute sieht er das etwas anders: „In der Coronazeit war es dann vielleicht doch ganz gut, dass sie es war.“

Erst in Neuruppin hat er Kontakt zu den Grünen gefunden, in seinem Wohnort in Bayern spielten die keine Rolle. Der Hitzesommer 2018, das Insektensterben und der Streit um den Hambacher Forst haben ihm damals zu denken geben. „Ich bin der Meinung, dass die Grünen es am besten verstanden haben, wie man möglichst viele Leute beim Klimaschutz mitnehmen kann“, sagt der 21-Jährige.

An die Mitarbeiter der Niederbarnimer Eisenbahn überreichte Maximilian Kowol (r.) im August zusammen mit Gerd Wegner ein Präsent zum 125. Jahrestag der Eröffnung der Bahnlinie nach Lindow. Quelle: Henry Mundt

2018 ist er in die Partei eingetreten und wurde noch am selben Tag in die Landes- und Bundesdelegiertenversammlung gewählt. Bei den Grünen etwas zu bewegen sei viel einfacher als etwa bei der CSU, sagt Maximilian Kowol.

2019 hat er für die Stadtverordnetenversammlung in Neuruppin kandidiert und gleichzeitig für den Kreistag. Und er wurde prompt gewählt. Jetzt kandidiert er noch für den Bundestag: als Direktkandidat im Wahlkreis 56 in den Kreisen Ostprignitz-Ruppin, Prignitz und Havelland und auf Platz 8 der Brandenburger Landesliste.

„Wir müssen in vielen Bereichen etwas tun: Agrarwende, Verkehrswende, Energiewende“, sagt Kowol: „Das Thema Klimaschutz und Klimawandel betrifft alle Lebensbereiche.“ Von Wirtschaft über Landwirtschaft bis Verteidigungspolitik. „Es ist auch eine soziale Frage: Wer kann sich Klimaschutz leisten, wer nicht?“

Kowol kann verstehen, dass den Grünen oft vorgeworfen wird, vor allem Politik für Großstädter zu machen. „Es muss darum gehen, auch die Menschen in den ländlichen Bereichen mitzunehmen“, sagt er: „Landgrüne brauchen eine starke Lobby.“ Dafür will er sich einsetzen, auch innerhalb der Partei.

Seine Chancen sieht er nüchtern. „Ob es realistisch ist, dass ich gewählt werde oder nicht: Ich traue es mir zu“, sagt er. „Ich bin überzeugt, dass ich kein schlechter Abgeordneter wäre.“

