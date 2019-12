Medizin-Studenten suchen Hilfe für Krebs-Patienten

Neuruppin

Etwa alle 15 Minuten erkrankt rein statistisch in Deutschland ein Mensch an Blutkrebs. Für die Patienten gibt es nur einen Hoffnung auf Überleben: Ärzte müssen einen Spender für passende Stammzellen finden. Doch das ist alles aber als leicht: Nur für jeden zehnten Patient gibt es bisher passende Spender.

Die Deutsche Knochenmarkspenderdatei ( DKMS) sucht in ganz Deutschland nach Menschen, die bereit sind, für Erkrankte Stammzellen bereitzustellen.

Unterstützung bekommt die DKMS jetzt von Studentinnen und Studenten der Medizinischen Hochschule (MHB) in Neuruppin. Sie wolle sich selbst als mögliche Spender bei der DKMS registrieren lassen und rufen alle Neuruppiner auf, sich an der Aktion zu beteiligen.

Nur jungen Frauen und Männer kommen als Spender infrage

Für Dienstag, 10. Dezember, lädt die Hochschule alle Neuruppiner dazu von 13 bis 17 Uhr in den sogenannten Senatssaal des Hauses D auf dem Gelände der Ruppiner Kliniken an der Fehrbelliner Straße in Neuruppin ein.

Stammzellspender können Frauen und Männer zwischen 17 und 30 Jahren werden. Die Registrierung ist völlig schmerzfrei und dauert nur wenige Minuten. Dazu streicht der potenzielle Spender mit speziellen Wattestäbchen kurz über die Schleimhaut in seinem Mund.

Studenten der MHB helfen bei der Registrierung

Die Gewebeproben, die dabei haften bleiben, werden später im Labor der DKMS untersucht. Sämtliche Daten den möglichen Spender werden in einen Datenbank eingetragen. Studierende der MHB unterstützen die Mitarbeiter der DKMS dabei am Dienstag in Neuruppin.

Ärzte können in der Datenbank nach einer Übereinstimmung von Gewebemerkmalen eines Spenders mit denen eines Patienten suchen. Nur wenn tatsächlich ein Treffer gefunden wird, werden die möglichen Spender später um Stammzellen gebeten.

Von Reyk Grunow