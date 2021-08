Medizinische Hochschule setzt auf Zusammenarbeit mit dem IUC in Cottbus

Neuruppin

Nachdem eine Expertenkommission am Dienstag in Potsdam die Pläne für ein „Innovationszentrum Universitätsmedizin Cottbus“ (IUC) vorgelegt hat, erwartet Landrat Ralf Reinhardt (SPD), dass das Land die bisherige Unterstützung des Medizinischen Hochschule Brandenburg (MHB) mit ihren Standorten in Neuruppin und Brandenburg an der Havel „dauerhaft fortsetzt“.

Eine „stabil finanzierte Forschung“ könnte es auch im Verbund zwischen den MHB und dem geplanten Innovationszentrum in Cottbus geben, sagte Reinhardt am Mittwoch in Neuruppin. An der medizinischen Hochschule zeigte man sich erfreut – „weil die MHB ausdrücklich als Kooperationspartner“ der geplanten Universitätsmedizin genannt wurde, sagte MHB-Sprecher Eric Hoffmann.

Kann Cottbus von den Erfahrungen in Neuruppin profitieren?

Hoffmann erwarte, dass sich die MHB und das Innovationszentrum in Cottbus „ideal ergänzen“ werden. Allerdings wird es noch etwas dauern, bis es dazu kommt. Schließlich sollen nach den derzeitigen Plänen die ersten Medizinstudenten im Herbstsemester 2026/27 in Cottbus mit ihrer Ausbildung beginnen können. „Das ist noch ein langer Marsch“, so Hoffmann.

Landrat Reinhardt geht davon aus, dass beim Aufbau der Universitätsmedizin in Cottbus von den Erfahrungen, die in Neuruppin und der Stadt Brandenburg gemacht wurden, profitiert werden kann. „Wir haben an dem Projekt einer medizinischen Hochschule in der Mark fast zehn Jahre gearbeitet“, so Reinhardt.

Das Gros der Absolventen bleibt in der Region

Inzwischen haben die ersten Medizin-Studenten an der MHB bereits ihre letzten Prüfungen hinter sich und beginnen nun ihre Facharzt-Ausbildung. „Das Gros der Absolventen bleibt bei den Kliniken, die ihnen ein Stipendium gewährt haben“, sagte MHB-Sprecher Hoffmann. Mit dem Stipendium haben sich die künftigen Mediziner verpflichtet, mindestens fünf Jahre in einer Klinik in der Mark zu arbeiten.

Zur Freude der MHB haben sich darüber hinaus weitere Absolventen entschieden, ihre Facharzt-Ausbildung im Land Brandenburg zu absolvieren. „Es scheint den gewünschten Klebe-Effekt zu geben“, so Hoffmann. Auf diesen Klebe-Effekt hatten die Initiatoren der medizinischen Hochschule von Beginn an gesetzt, denn bis zur Gründung der MHB hat sich das Land Brandenburg allein auf die Mediziner-Ausbildung in Berlin verlassen. Die Folge war, dass sich nur wenige Ärzte vorstellen konnten, nach ihrer Ausbildung in einer brandenburgischen Klinik zu arbeiten.

Jährlich fünf Millionen Euro vom Land

Nach mehreren Irritationen bekennt sich das Land inzwischen zur MHB und fördert die Hochschule mit jährlich fünf Millionen Euro. Die Summe erscheint riesig – ist aber nur ein Klacks im Vergleich zum geplanten Innovationszentrum Universitätsmedizin in Cottbus. Die Expertenkommission rechnet für die Zeit bis 2038 mit Kosten für Investition und Betrieb in Höhe von bis zu 1,9 Milliarden Euro. Das Geld stammt vom Bund und soll den Ausstieg aus der Braunkohle-Förderung abfedern.

Von Andreas Vogel