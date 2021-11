Mehr Busverkehr in Ostprignitz-Ruppin ab 2022

Neuruppin

Der lange Kampf der Herzberger scheint sich doch gelohnt zu haben – die an der Bundesstraße B 167 liegende Gemeinde soll ab 2022 tagsüber im 2-Stunden-Takt von einem Bus aus Neuruppin angefahren werden. Das sieht der neue Nahverkehrsplan für Ostprignitz-Ruppin vor, den der Kreistag am 2. Dezember in Kyritz beschließen will.

Die mehr als 600 Einwohner zählende Gemeinde kämpft seit Jahren für eine bessere Busanbindung und hatte deshalb bereits 2016 dem Kreistag in Neuruppin eine Unterschriftenliste, die knapp 400 Menschen unterzeichnet hatten, übergeben.

Ab 2022 ein 2-Stunden-Takt von Herzberg nach Neuruppin

Gefordert wurde, dass der Plusbus, der tagsüber im Stundentakt zwischen Neuruppin, Lindow und Rheinsberg pendelt, auch einen Abstecher nach Herzberg macht. Doch das ist nicht möglich. Dann könnte der Plusbus seinen Fahrplan in den anderen Orten nicht einhalten, hatte Ulrich Steffen, der Chef der Busgesellschaft ORP, erklärt.

Deshalb soll der Bus zwischen Neuruppin und Herzberg nun im 2-Stunden-Takt fahren, sagt Vize-Landrat Werner Nüse. Überhaupt soll der Busverkehr in Ostprignitz-Ruppin moderat ausgebaut werden. Knapp 500.000 Euro will der Landkreis ab 2022 pro Jahr für die Busangebote ausgeben.

In OPR gibt es drei Plusbus-Linien

Dabei zählt als sogenannte Pflichtaufgabe allein die Schülerbeförderung, sagt Christoph Gipp vom Forschungsinstitut Iges in Berlin. Die Iges hat im Auftrag des Kreises den Entwurf für den neuen Nahverkehrsplan erarbeitet. Demnach soll es neben dem Hauptnetz, das aus den drei Plusbus-Linien Neuruppin – Kyritz, Neuruppin – Fehrbellin und Neuruppin – Rheinberg besteht, künftig ein weiteres Netz geben, zu dem die Strecken Wittstock – Kyritz, Wittstock – Meyenburg, Kyritz – Neustadt, Fehrbellin – Kremmen sowie Neuruppin – Herzberg und Neuruppin – Wustrau gehören.

Zudem soll geprüft werden, ob es auch Bedarf für Buslinien zwischen Wittstock und Rheinsberg, zwischen Fehrbellin und Nauen sowie zwischen Rheinsberg – Neuglobsow und Fürstenberg gibt. „Wir müssen sehen, was wir uns leisten können“, betonte Vize-Landrat Nüse beim Kreis- und Finanzausschuss.

Neuruppiner Abgeordneter: stärker an die Senioren denken

Indes verwies Siegfried Wittkopf (BVB-Freie Wähler) darauf, dass es beim Busverkehr nicht allein um die Schülerbeförderung und Touristen gehen dürfe, sondern auch immer mehr um Angebote für Senioren. „Der Anteil der Senioren bei uns beträgt jetzt schon 24 Prozent und wird in zehn Jahren bei 36 Prozent liegen.“ Daran sei bei dem neuen Nahverkehrsplan, der von 2022 bis 2026 gelten soll, noch gar nicht gedacht, so der Neuruppiner.

Dem widersprach Vize-Landrat Nüse. Der SPD-Mann verwies darauf, dass die kreiseigene Busgesellschaft ORP immer mehr Niederflurbusse angeschafft hat. Bei diesen wird der Eingangsbereich so abgesenkt, dass Fahrgästen mit Kinderwagen oder Rollstuhl der Ein- und Ausstieg erleichtert wird.

Vize-Landrat: Kein Geld vom Land für eine Mobilitätswende

Zudem würden nach und nach auch die Haltestellen in Ostprignitz-Ruppin so umgebaut, dass sie barrierefrei sind. „Das ist eine große Herausforderung“, räumte Nüse ein. Für die Haltestellen sind die jeweiligen Städte und Gemeinden zuständig.

Zugleich betonte der Vize-Landrat, dass es vom Land kein Geld für die von vielen geforderte Mobilitätswende geben wird. Demnach liegt der angekündigte Zuschuss des Landes für den Busverkehr in Ostprignitz-Ruppin im nächsten Jahr zwar um 1,5 Prozent höher als 2021. Jedoch könnten damit noch nicht einmal die jüngsten Erhöhungen beim Dieselpreis abgefangen werden, so Nüse.

Mit Hilfe des neuen Nahverkehrsplanes soll zudem versucht werden, dass mehr Busse in Ostprignitz-Ruppin sogenannte Echtzeitinformationen anbieten, damit die Fahrgäste wissen, ob sie am nächsten Bahnhof ihren Zug erreichen. „In den Zügen ist dieser Service schon recht verbreitet“, sagt Verkehrsplaner Christoph Gripp. Bei Bussen, die über Land fahren, gebe es indes Probleme. Der Grund: Es fehlt häufig eine kontinuierlich starke Funkverbindung zum Übermitteln der Informationen.

Von Andreas Vogel