Neuruppin

Die Zahl der Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung hat im Nordwesten der Mark zugenommen. Wie die Polizeidirektion Nord auf MAZ-Anfrage bestätigt, kam es in ihrem Bereich – zu dem Ostprignitz-Ruppin, Prignitz und Oberhavel zählen - im vergangenen Jahr zu mehr Fällen von sexueller Gewalt als noch im Jahr 2018.

Und auch für das Jahr 2020 gibt es schon eine erste Tendenz: Die Zahl steigt. „Ein Anstieg der gemeldeten Fälle bei den Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung ist im ersten Halbjahr 2020 erkennbar“, sagt Ariane Feierbach. Die Polizeisprecherin verweist jedoch darauf, dass es sich bei den aktuellen Zahlen vorerst noch um die Einsatzzahlen handelt. „Manchmal beruhigt sich die Lage und es wird keine Strafanzeige gestellt“, so Ariane Feierbach.

Sexuelle Gewalt im Nordwesten der Mark

Vergewaltigung, Übergriffe, Nötigung, sexueller Missbrauch von Schutzbefohlenen: Sexuelle Gewalt hat viele Gesichter – und sie ist auch in der Region gegenwärtig. „Sie tritt auch auf der Arbeit oder beispielsweise im Zug auf“, sagt Heike Waldschmidt vom Frauenhaus Neuruppin. Die Einrichtung bietet Schutz für Frauen und Kinder, die von Gewalt betroffen sind.

Immer wieder wird sie auch von Frauen aufgesucht, die sexuelle Gewalt erfahren haben, sagt sie. „Es ist häufig so, dass sexuelle und häusliche Gewalt parallel laufen“, so Heike Waldschmidt. „Schließlich kann sexuelle Gewalt auch vom Partner ausgehen.“

Gewaltverherrlichende Videos und Texte

Heike Waldschmidt und ihre Kollegin Michaela Rönnefahrt können nur vermuten, warum die Fälle der sexuellen Gewalt zunehmen. „Das Geschlechterbild verändert sich ins Negative“, so Michaela Rönnefahrt. „Die Achtung und die Wertschätzung des Körpers nimmt ab“, sagt sie.

Als Ursache sieht sie gewaltverherrlichende Pornos und Musik, zu denen immer mehr Jugendliche immer früher Zugang haben. „Liebe und Sexualität wird getrennt, es geht da nicht mehr um eine intime Sache zwischen zwei Menschen, sondern um den nächsten Nervenkitzel“, so ihre Einschätzung.

Auch die Musikindustrie trage dazu bei: „Es gibt Raptexte, die ganz normal im Radio laufen, die sind total frauenfeindlich und sexualisiert“, sagt sie. Sie plädiert dafür, gewaltverherrlichende Pornografie zu verbieten. Heike Waldschmidt fügt hinzu, dass auch Musiker für ihre Lieder zur Rechenschaft gezogen werden müssten.

Was Betroffene tun sollten

Um sich vor sexueller Gewalt zu schützen, raten die beiden Frauenhaus-Mitarbeiterinnen dazu, in die Offensive zu gehen. „Laut Nein sagen“, erklärt Heike Waldschmidt. Auch in Alltagssituationen - etwa auf der Arbeit - sollten sich Betroffene nicht davor scheuen, auf sich aufmerksam zu machen.

Michaela Rönnefahrt (l.) und Heike Waldschmidt vom Frauenhaus Neuruppin. Quelle: Johanna Apel

„Es gibt für einige Dinge mittlerweile ein größeres Bewusstsein“, so Waldschmidt. Etwa sei das Fotografieren unter den Rock, das so genannte „Upskirting“ künftig strafbar.

Für Ariane Feierbach besteht ein Zusammenhang zwischen der veränderten Gesetzeslage und der Zunahme an gemeldeten Fällen sexueller Gewalt. Sie sieht in der Änderung des Sexualstrafrechts 2016 einen Grund für die Zunahme der gemeldeten Taten. Seitdem werde dem Grundsatz „Nein heißt Nein“ Rechnung getragen, so die Polizeisprecherin. „Es kommt also nicht mehr darauf an, ob mit Gewalt gedroht oder diese angewendet wurde.“

Sexualstrafrecht hat sich geändert

Dass die Zahlen von 2018 auf 2019 trotzdem stiegen, obwohl in beiden Fällen schon das neue Sexualstrafrecht galt, erklärt sie so: „In ein geändertes Strafrecht muss man erst reinwachsen“, sagt sie. „Es vergeht oftmals etwas Zeit, bis auch das Bewusstsein steigt.“ Nun würden Tathandlungen viel schneller der Polizei bekannt gegeben als das vorher der Fall war.

Hinzu kommen jedoch noch jene Delikte, die nie in der Polizeistatistik auftauchen werden. „Die Größe des Dunkelfeldes ist weiterhin nicht bekannt“, so Ariane Feierbach.

Die Mitarbeiterinnen des Frauenhauses gehen indessen von einer hohen Anzahl nicht gemeldeter Fälle aus: „Die Dunkelziffer ist viel höher“, sagt Heike Waldschmidt. „Immer noch zeigen die wenigsten Frauen die Taten auch wirklich an.“

Sexuelle Gewalt in der Region – die Zahlen 2019 registrierte die Polizeidirektion Nord ( Ostprignitz-Ruppin, Prignitz und Oberhavel) 351 Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung. 2018 waren es noch 283. Ostprignitz-Ruppin: 2018 registrierte die Polizei noch 77 Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung, 2019 waren es 113. Prignitz: 2018 kam es zu 50 registrierten Taten, ein Jahr später waren es 74. Im gesamten Bereich der Polizeidirektion Nord wurden im ersten Halbjahr 2020 bereits 183 Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung registriert. Im ersten Halbjahr des Vorjahres waren es noch 141 Taten. Die allermeisten Opfer sind Frauen. Von den 304 Opfern im Jahr 2019 (gesamter Bereich der Polizeidirektion Nord) waren 266 weiblich. 49 davon lebten – soweit bekannt – zum Zeitpunkt der Tat in einer Partnerschaft oder Familie mit dem Täter.

Von Johanna Apel