Neuruppin

Die Lage der Flüchtlinge im Landkreis spitzt sich wieder deutlich zu. Der Landkreis Ostprignitz-Ruppin muss in diesem Jahr wohl deutlich mehr Menschen aufnehmen, die ihre Heimat verlassen haben, als bisher erwartet. Alles deutet darauf hin, das sich dieser Trend 2022 fortsetzen wird. So sieht es Dezernentin Waltraud Kuhne von der Kreisverwaltung in Neuruppin.

Die Kreisverwaltung weiß inzwischen nicht mehr, wo sie die Flüchtlinge noch unterbringen soll, die zu erwarten sind. Spätestens Ende Oktober seien alle Gemeinschaftsunterkünfte voll, informierte Waltraud Kuhne am Donnerstagabend den Kreistag. Der Landkreis sucht inzwischen wieder händeringend weitere Unterkünfte.

Waltraud Kuhne, Stellvertreterin des Landrates und Sozialdezernentin von Ostprignitz-Ruppin. Quelle: Reyk Grunow

„Das Thema Flüchtlinge und Asyl ist weitgehend aus dem Fokus geraten“, räumt die Dezernentin mit Verweis auf die Coronakrise ein. Doch das werde sich jetzt schnell ändern.

Wohnheime in Neuruppin und Wusterhausen sind ausgelastet

Bisher war die Kreisverwaltung davon ausgegangen, dass Ostprignitz-Ruppin vom 16. September bis 22. Oktober insgesamt 153 Flüchtlinge aus dem zentralen Aufnahmelager Eisenhüttenstadt aufnehmen wird. Damit wäre das bisher angekündigte Kontingent für 2021 erfüllt. Die drei Wohnheime in der Alt Ruppiner Allee in Neuruppin, in Treskow und in Wusterhausen sind dann restlos ausgelastet.

Ostprignitz-Ruppin bekommt zusätzlich 100 Flüchtlinge zugewiesen

Doch nach einem Schreiben aus Potsdam vom Donnerstag erwartet Waltraud Kuhne nun deutlich höhere Zahlen. Allein in diesem Jahr werden Ostprignitz-Ruppin möglicherweise 100 weitere Flüchtlinge zugewiesen. „Wir haben heute ein neues Aufnahmesoll bekommen. Die Zahlen sind dramatisch“, sagt Waltraud Kuhne unverhohlen. „Wir nähern uns dem Jahre 2016 wieder an“, habe das Land in seinem neusten Schreiben an alle Landkreise vom Donnerstag angekündigt.

Der Hauptgrund: In Eisenhüttenstadt kamen in den vergangenen Wochen wieder viel mehr Geflüchtete an als zuletzt. Allein im Oktober seien dort 3000 Flüchtlinge aufgenommen worden. Von denen wurde nur ein Drittel von anderen Bundesländern aufgenommen, sagt Waltraud Kuhne. Die übrigen 2000 Flüchtlinge leben weiter im zentralen Aufnahmelager. Kuhne: „Eisenhüttenstadt ist voll.“

Viele der Menschen, die jetzt dort ankommen, waren vorher in Griechenland oder sind über Weißrussland in Richtung EU geflohen.

Die Kreisverwaltung hatte erst vor wenigen Tagen mit den Bürgermeistern darüber gesprochen, welche Orte sich vorstellen könnten, afghanische Ortskräfte aufzunehmen. Aber von denen seien bisher tatsächlich erst sehr wenige nach Ostprignitz-Ruppin gekommen, sagt Kuhne. Lediglich sieben Menschen aus Afghanistan, die als früherer Ortskräfte der Bundeswehr in Deutschlandschutz vor den Taliban finden können, sind bisher in den Landkreis gekommen.

Noch unklar, wie viele Geflüchtete 2022 nach Ostprignitz-Ruppin kommen

Zahlen, wie viele Flüchtlinge Ostprignitz-Ruppin im kommenden Jahr aufnehmen soll, konnte Waltraud Kuhne im Kreistag noch nicht nennen. Sie geht aber davon aus, dass es deutlich mehr sind als in diesem Jahr. Ziel müsse es sein, alles zu tun, dass keine Flüchtlinge in Turnhallen untergebracht werden müssen.

Am Dienstag soll es dazu beim Land ein erstes Krisentreffen der Landräte geben, die diskutieren wollen, wie die Kreise mit der Lage umgehen können.

Von Reyk Grunow