Mehr Geld für Familien und Soziales nötig

Neuruppin

Das Amt für Familien und Soziales in Ostprignitz-Ruppin braucht im nächsten Jahr vermutlich knapp vier Millionen Euro mehr als in diesem Jahr. Das geht aus dem Haushaltsentwurf für 2020 hervor, der am Dienstagabend beim Jugendhilfeausschuss des Kreistages in Neuruppin beraten wurde.

Demnach kam das Amt 2018 noch mit 31,5 Millionen Euro aus, in diesem Jahr sind 32,7 Millionen Euro veranschlagt. Das reicht jedoch 2020 nicht. Vielmehr gehen die Experten im nächsten Jahr von Kosten von mehr als 36 Millionen Euro aus. Weil es immer mehr Förderfälle gebe, sollte unbedingt die Förderschule in Neustadt (Dosse) erhalten bleiben, sagte Andre Ballast (Fraktion Bauern, freie Wähler, FDP).

Ballast : weiter kurze Wege für die Kinder

„Es sollte weiter kurze Wege für die Kinder geben“, so Ballast. Das Gemäuer war einst für 24 Förderschüler vorgesehen, derzeit werden dort aber 35 Mädchen und Jungen unterrichtet – und ein weiterer Zuwachs ist prognostiziert. Deshalb müsste die Schule dringend saniert und erweitert werden. Dafür gibt es jedoch bisher keine Signale vom Landkreis.

Auch der Jugendhilfeausschuss äußerte sich am Dienstag dazu nicht. Das Gremium beschäftigte sich weitgehend mit dem Entwurf des Haushaltsplanes für 2020. Geld für die Sanierung der Förderschule in Neustadt ist offenbar nicht vorgesehen.

Tagespflegekräfte werden dringend gesucht

Irritiert zeigte sich Andre Ballast darüber, dass die Zahl der Tagespflegepersonen im Landkreis deutlich zurückgegangen ist – und zwar von 30 auf 13. „Der Markt an solchen Kräften ist abgegrast“, sagte Amtsleiter Andreas Liedtke. Hinzu komme, dass ausgebildete Kita-Erzieher lieber zu freien Träger gingen, als sich selbstständig zu machen.

Mit diesem Problem steht Ostprignitz-Ruppin nicht alleine da: Auch in der Prignitz und in Oberhavel ist die Zahl der Tagesmütter und -väter, die bis zu fünf Kinder unter drei Jahren betreuen dürfen, zuletzt gesunken. In Oberhavel von 198 auf 127, in der Prignitz von 15 auf neun.

Amtsleiter Liedtke hatte deshalb bereits vor einem Jahr neue Werbeaktionen angekündigt, um Tagesmütter und -väter in Ostprignitz-Ruppin zu gewinnen. Am Dienstag erklärte er zudem, dass schon bald über eine höhere Vergütung der Tagespflegekräfte beraten werden müsste.

Die vorerst letzte Erhöhung gab es zum Januar 2018

Die letzte Erhöhung für die Tagesmütter und -väter im Landkreis hatte es zum Januar 2018 gegeben. Damals, so Liedtke, sei man im Landesvergleich in das höchste Drittel gerutscht. Geholfen hat das aber offenbar nicht.

Den Entwurf des Haushaltsplanes für den Bereich der Jugendhilfe hat der Ausschuss übrigens bei einer Enthaltung zugestimmt. Der Etat soll Anfang Dezember vom Kreistag in Neuruppin beschlossen werden.

Von Andreas Vogel