Mehr Geld für die Kultur in OPR

Neuruppin

Mit so viel Geld wie noch nie will der Landkreis Ostprignitz-Ruppin in diesem Jahr kulturelle Veranstaltungen fördern. Insgesamt sind 150 000 Euro vorgesehen, das sind noch einmal 7000 Euro mehr als im vergangenen Jahr, sagte Eylin Roß, die bei der Verwaltung die Kulturförderung koordiniert, am Donnerstagabend im Kreiskulturausschuss in Neuruppin.

Erstmals auch Anträge aus Lindow

Demnach sind im vergangenen Jahr knapp 59 000 Besucher zu den vom Kreis geförderten Veranstaltungen gekommen. Das sei ein Plus von etwa 6000 Gästen und ein großartiger Sprung, der vermutlich auch auf das Fontanejahr und die Landesgartenschau in Wittstock zurückzuführen sei, so Eylin Roß.

Erstmals gab es diesmal auch Anträge aus dem Amt Lindow, während sich die Gemeinde Heiligengrabe weiterhin als einzige Kommune im Kreis mit Wünschen zurückhält. Der Kulturausschuss bestätigte die Liste, das letzte Wort dazu hat aber Landrat Ralf Reinhardt ( SPD).

Die Projekte auf einen Blick Gut 52 Prozent der Kulturförderung des Landkreises geht laut einem Kreistagsbeschluss nach Rheinsberg. Allein für die Musikakademie und das Opernfestival sind das zusammen 64 150 Euro. Hinzu kommen 14 600 Euro für das Literaturmuseum. Gut 21 000 Euro fließen in neun Projekte im Amt Neustadt, dabei entfallen 9750 Euro auf die elfte Auflage der Schöller-Festspiele, 4000 Euro auf Olafs Werkstatt, wo Comedy, Kabarett und Konzerte angeboten werden, sowie 3250 Euro auf das Schulfrei-Festival in Damelack. In Neuruppin will der Kreis mit 17 800 Euro insgesamt zehn Projekte fördern, darunter die Fontane-Festspiele mit 4700 Euro, die Aeqinox-Musiktage mit 4000 Euro, einen Poetry-Slam-Wettbewerb der Schulen mit 2500 Euro sowie Veranstaltungen im Tempelgarten mit 2300 Euro, 1200 Euro für die Neuruppiner Galerie am Bollwerk und 1000 Euro für den Schinkeltag. Je vier Veranstaltungen sollen in Wittstock und Wusterhausen einen Zuschuss erhalten. Für eine Publikation zur Wittstocker Stadtmauer sind 2500 Euro geplant, für das Wegemuseum in Wusterhausen 2000 Euro und für das Projekt „Muster im Rausch“, das es in Großderschau, Ganzer und Wusterhausen geben soll, ebenfalls insgesamt 2000 Euro. Im Amt Temnitz soll der Theatersommer Netzeband mit 9500 Euro gefördert werden, in der Gemeinde Fehrbellin das Seefestival Wustrau mit 6500 Euro. In Kyritz und im Amt Lindow sind je drei Zuschüsse für Veranstaltungen geplant, wobei für Lindow insgesamt lediglich 550 Euro vorgesehen sind, für die Knatterstadt indes 3550 Euro, darunter 1500 Euro für das Theaterstück „Die Marquise von O“ und 1750 Euro für ein Bühnenstück zur Eröffnung des Kulturzentrums in Ganz. Aus Heiligengrabe gab es wieder keine Anträge.

Von Andreas Vogel