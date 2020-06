Mehr Kinder dürfen in die Kitas in Ostprignitz-Ruppin

Neuruppin

Erwachsene dürfen zwar wieder in die Gaststätte, ins Fitnesscenter und ab 6. Juni auch ins Kino – doch viele Kinder können wegen der Corona-Pandemie immer noch nicht in die Kita gehen.

„Viele Eltern sind verzweifelt“, sagt Rita Kunath, die Leiterin der Neuruppiner Integrationskita „Bummi“ des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB). Seit Wochen vermissen Eltern, die keinen sogenannten systemrelevanten Beruf und damit Anspruch auf eine Notbetreuung ihrer Kleinen haben, eine Alternative. Die Kita „Bummi“ hat 100 Plätze, wovon derzeit die Hälfte über die Notbetreuung belegt ist.

Anzeige

Nur einmal in der Woche für vier Stunden

Ab Mittwoch, 3. Juni, könnten theoretisch 24 weitere Kinder in der Kita betreut werden – aber nicht täglich, sondern lediglich einmal in der Woche für vier Stunden. Diese Kinder dürfen dann auch nicht mit den anderen Kindern von anderen Gruppen spielen, um im Falle einer Ansteckung sofort ermitteln zu können, wann, wo und bei wem sich das Kind angesteckt und mit wem es noch gespielt hat.

Weitere MAZ+ Artikel

Um den genauen Überblick zu behalten, hat die Kita jetzt eine Dienstags-, eine Mittwochs- und eine Donnerstagsgruppe eingerichtet und zudem die Betreuungszeiten etwas geändert. Statt von 6 bis 17 Uhr ist die Kita nun von 7 bis 15.30 Uhr geöffnet. Nur dadurch sei es möglich, mit dem vorhandenen Personal auch die erweiterte Notbetreuung der Kinder abzusichern, sagt Kunath.

Vielen Eltern hilft dieses Angebot nicht weiter

Ganz glücklich scheint die Kitaleiterin mit der erweiterten Notbetreuung nicht zu sein. „Vielen Eltern helfen die vier Stunden Betreuungszeit in der Woche nicht weiter“, weiß Kunath. Sie ist deshalb gespannt, ob und wie gut dieses Angebot überhaupt angenommen wird.

Bei der Neuruppiner Kita „Miteinander“ im Bullenwinkel gibt es auch nach der Prüfung eines Teams von Gesundheits- und Jugendamt keine weiteren Plätze. „Wir sind schon am Limit, da geht nichts mehr“, sagt Leiter Torsten Mansfeld. Eigentlich hat die kleine Kita an der Stadtmauer eine Kapazität, um 41 Mädchen und Jungen zu betreuen. Derzeit teilen sich 33 Kinder die Betreuungszeit in der Kita. „Wir leben von einer Woche in die nächste“, sagt Mansfeld. Ähnlich geht es auch in den meisten anderen Einrichtungen.

Bis Freitag 16 Kitas geprüft

Um die komplizierte Lage für noch mehr Eltern zu entspannen, prüfen zwei Zweierteams von Gesundheits- und Jugendamt derzeit die insgesamt 87 Kitas in Ostprignitz-Ruppin und schauen, wo trotz der Auflagen zum eingeschränkten Regelbetrieb noch mehr Kinder betreut werden können.

Bis Freitag wurden 16 Kitas in den Bereichen Kyritz und Neuruppin besucht, wobei festgestellt wurde, dass im Schnitt pro Einrichtung neun bis zehn Kinder mehr als bisher betreut werden könnten, ohne die Abstands- und Hygieneregeln zu missachten. In einem Hort wurde sogar eine zusätzliche Kapazität für 15 Kinder entdeckt, in einer Kita Platz für eine Mischgruppe mit sechs Kindern genehmigt.

Neues Montessori-Kinderhaus

Zudem konnten einige Kitas zusätzliche Wechselgruppen einrichten, um allen Vorschulkindern nach zehnwöchiger Corona-Pause wenigstens einen vierstündigen Kitabesuch pro Woche zu ermöglichen. Bis Ende nächster Woche will der Kreis die Hälfte aller 87 Kitas besucht haben – für wie viele Eltern sich deren vertrackte Lage dann verbessert, das ist offen.

Unklar ist auch, wann das neue Montessori-Kinderhaus an der Alt Ruppiner Allee eröffnet wird. Zuletzt war von diesem Sommer die Rede, allerdings könnte sich dieser Zeitplan durch Corona verschoben haben. Klar ist, dass das jetzige Kinderhaus am Neuruppiner Rosengarten mit über 50 Prozent ausgelastet ist.

Es gibt nur noch vereinzelt freie Plätze, sagt Birgit Reichel von der Gesellschaft Ibis aus Wittenberge. Die Ibis, eine Tochtergesellschaft des Vereins Lebenshilfe Prignitz, betreibt die Montessori-Einrichtungen in Neuruppin, Perleberg und Wittenberge.

Lesen Sie dazu auch:

Kitas im Notbetrieb: Was Eltern in Prignitz-Ruppin noch zahlen müssen

Von Andreas Vogel