Neuruppin

Erstmals werden in diesem Jahr an der Medizinischen Hochschule Brandenburg (MHB) zweimal Medizinstudenten immatrikuliert: Nachdem bereits mit Beginn des Sommersemesters 48 junge Menschen ihr Medizinstudium an der MHB in Neuruppin begonnen haben, werden mit dem Wintersemester nochmals 24 Medizinstudenten dazustoßen, bestätigte Landrat Ralf Reinhardt ( SPD) am Donnerstag. Demnach sind in Absprache mit dem Land auch bereits die Weichen dafür gestellt, dass 2020 zweimal 48 Medizinstudenten an der MHB aufgenommen werden.

Landrat ist froh über jeden neuen Studenten

„Ich freue mich riesig über jeden weiteren Studierenden. Denn wir haben einen großen Bedarf an Ärzten“, sagte Reinhardt. Der Landrat hofft, dass die neue Landesregierung, die am 1. September in Brandenburg gewählt wird, ebenso die private Hochschule unterstützen wird wie die jetzige. Die MHB war vor fünf Jahren von den Krankenhäusern in Neuruppin und der Stadt Brandenburg mit der Unterstützung weiterer Kliniken gegründet worden, um vor allem die Ärzteversorgung im ländlichen Raum zu sichern.

Bis dahin hatte das Land Brandenburg allein darauf gesetzt, dass in Berlin genügend Mediziner ausgebildet werden, die sich dann auch Stellen in Brandenburg suchen. Das hatte jedoch nicht funktioniert. Immer mehr Praxen, vor allem auf dem Land, suchten vergeblich Nachfolger und blieben unbesetzt, auch in den 37 Krankenhäusern an 45 Standorten in der Mark war zuletzt der Druck gewachsen, gut ausgebildetes Nachwuchspersonal zu finden.

Kliniken gewähren ein Darlehen

An der MHB gibt es derzeit 235 Medizinstudenten. Die ersten zwei Jahre absolvieren die angehenden Mediziner in Neuruppin und Kliniken in der Region, den zweiten Teil des Studiums in der Stadt Brandenburg sowie in Krankenhäusern im gesamten Land. Für die 48 Medizinstudienplätze im Sommer hatte es fast 700 Bewerbungen aus ganz Deutschland gegeben. Die 24 neuen Plätze wurden deshalb an Bewerber vergeben, die in der ersten Runde nicht berücksichtigt worden waren.

Der Studienbetrag für Medizinstudenten beläuft sich auf 125.000 Euro. Dieser Betrag kann jedoch durch ein Darlehen mit einer kooperierenden Klinik auf 45.000 Euro gesenkt werden. Im Gegenzug verpflichten sich die angehenden Ärzte, nach dem Ende ihres Studiums wenigstens fünf Jahre bei der Klinik zu arbeiten, die ihr das Darlehen gewährt hat.

