Mehr Übergriffe durch mehr Wölfe in Ostprignitz-Ruppin

Die Zahl der im Landkreis lebenden Wölfe steigt von Jahr zu Jahr: Allein in den Wolfsjahren 2019/2020 und 2020/2021 wurden jeweils elf Welpen beobachtet, sagte Robert Franck, der Wolfsbeauftragte des Landkreises, am Dienstag beim Umwelt- und Landwirtschaftsausschuss in Neuruppin.

Allerdings ist unklar, wie viele Wölfe derzeit im Landkreis leben. „Das weiß keiner“, so Franck. Zum einen liegt das daran, dass es noch keine Nachweise für Nachwuchs bei den Rudeln gibt, die in der Kyritz-Ruppiner und in der Rüthnicker Heide leben. Zum anderen ist offen, wie viele Jungtiere in den vergangenen Wochen und Monaten ihr Rudel verlassen haben, um in einer anderen Region ein eigenes Rudel aufzubauen.

Deter : Wölfe sollten sich Siedlungen nicht nähern dürfen

Für Sven Deter (45), Chef des Kreisbauernverbandes in Ostprignitz-Ruppin, ist die genaue Zahl der Wölfe in der Region zweitrangig. Der Landwirt will, dass Wölfe geschossen werden dürfen, bevor sie sogenannte Nutztiere wie Kühe, Schafen und Ziegen gerissen haben. „Wölfe sollten sich nicht Siedlungen und Nutztieren nähern dürfen“, so Deter.

Bis zum 19. August wurden dem Landesumweltamt 16 Rissfälle in Ostprignitz-Ruppin gemeldet, bei denen mehr als 50 Tiere getötet wurden – 37 Schafe, zehn Kälber sowie drei Ziegen. Zudem wurden neun Schafe verletzt. Bei 13 der 16 Übergriffe wurde der Wolf als Verursacher festgestellt oder konnte zumindest nicht ausgeschlossen werden.

Nur gezielter Abschuss von „Problemwölfen“ erlaubt

Das bedeutet eine Steigerung zum Vorjahr: Von Januar bis 19. August wurden im Landkreis zwölf Fälle gemeldet, bei denen 31 Tiere getötet wurden – 21 Schafe, vier Kälber und sechs Stück Gehegewild. Zudem wurden sieben Tiere verletzt, fünf Schafe sowie je eine Ziege und ein Rind. Der Wolf wurde in acht Fällen als Verursacher festgestellt oder zumindest nicht ausgeschlossen.

Der Europäische Gerichtshof erlaubt den gezielten Abschuss von Wölfen aber nur, wenn der Schutz von Nutztieren durch andere Maßnahmen wie Zäune und spezielle Hunde nachweislich gescheitert ist. Ansonsten stehen Wölfe als gefährdete Art unter Schutz und dürfen nicht gejagt werden.

Brandenburg ist das wolfsreichste Bundesland

Für den Wolfsbeauftragten Robert Franck ist es dennoch nur eine Frage der Zeit, bis Wölfe in der Mark unter das Jagdrecht fallen. „ Brandenburg ist das wolfsreichste Bundesland. Hier leben mehr Wölfe als in Skandinavien zusammen genommen“, sagte der Rheinsberger, der einer von sechs Rissgutachtern in der Mark ist.

Diese werden vom Landesumweltamt alarmiert, um verletzte und getötete Tiere zu begutachten. Dabei und durch genetische Spuren soll herausgefunden werden, ob Wölfe oder wilde Hunde für den Angriff verantwortlich sind.

Die Landesregierung hat zudem eine sogenannte Risshotline (Telefon 0172/5 64 17 00) geschaltet, bei der sich geschädigte Tierhalter umgehend melden können.

Fast 1,4 Millionen Euro für einen besseren Schutz

Für einen besseren Schutz ihrer Herdentiere hat das Land bis zum Sommer knapp 1,4 Millionen Euro gezahlt, sagt Franck. Dabei geht es beispielsweise um einen sogenannten Untergrabungsschutz von Zäunen, da Wölfe sehr gute Buddler sind. „Einen 100-prozentigen Schutz gibt es aber nicht“, sagt Robert Franck.

Zu mehrmaligen Wolfsrissen kam es in diesem Jahr bei Blesendorf, Schönberg und Zühlen. Die bisher letzten Rissfälle wurden Ende Juli bei Karwe und Anfang August bei Schweinrich gemeldet.

Von Andreas Vogel