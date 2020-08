Neuruppin

Seit Ausbruch der Corona-Pandemie ist die Zahl der Verfahren vor dem Arbeitsgericht Neuruppin leicht gestiegen. Von Januar bis 22. Juli gab es 649 Verfahren, das sind 65 mehr als im Vergleichszeitraum des vergangenen Jahres, als 584 Fälle beim Arbeitsgericht verhandelt wurden.

Ob die „leichte Steigerung“, die Arbeitsrichter Andreas Klempt als „moderat“ bezeichnet, wirklich auf die Corona-Pandemie zurückzuführen ist, das sei noch unklar, sagt Klempt. Der Arbeitsrichter rechnet „vielleicht erst im Oktober“ mit Auswirkungen der Pandemie. Demnach gab es bislang lediglich Einzelfälle von fristlosen Kündigungen, die möglicherweise auf die Folgen der Corona-Krise zurückgehen.

Streit um Urlaub, Verdienst und Kündigungen

Laut der Neuruppiner Arbeitsagentur war bis Ende Juli für gut ein Viertel der Beschäftigten in der Region Kurzarbeit angemeldet worden.

In Brandenburg gibt es sechs Arbeitsgerichte, die sich um Streitigkeiten zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern kümmern, etwa wegen umstrittenen Kündigungen, schlechten Arbeitsbedingungen oder Streit um Urlaub, Verdienst und befristete Verträge.

Zahl der Verfahren war zuletzt rückläufig

In Neuruppin war die Zahl der Verfahren in der Vergangenheit gesunken: 2015 wurden noch mehr als 1340 Fälle registriert, 2017 waren es 1171 und 2019 lediglich 1068. Dabei war zuletzt die Zahl der Verfahren gestiegen, bei denen es um die Höhe des Lohnes ging, so Richter Klempt.

Das Arbeitsgericht Neuruppin ist für Streitfälle in den Kreisen Prignitz, Ostprignitz-Ruppin, Oberhavel sowie Uckermark zuständig und unterhält fünf Kammern mit fünf Arbeitsrichtern. Dabei sind lediglich zwei Kammern mit 100 Prozent-Stellen besetzt. Zwei Kammern sind mit 70 Prozent-Stellen besetzt, eine wegen Krankheit derzeit gar nicht.

Von Andreas Vogel