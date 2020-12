Neuruppin

Ist das die dritte Corona-Welle in Ostprignitz-Ruppin? Das Gesundheitsamt Neuruppin hat am letzten Tag des Jahres 101 neue Corona-Fälle registriert, so viele wie noch nie zuvor an einem Tag.

Betroffen seien vor allem ein Pflegedienst und die Ruppiner Kliniken, sagte am Donnerstagabend Manuel Krane von der Kreisverwaltung in Neuruppin. Weitere Details konnte der Sprecher nicht nennen – nicht, wo der Pflegedienst tätig ist, in Kyritz, Neuruppin oder Wittstock, und auch nicht, ob sich im Neuruppiner Krankenhaus sowohl weiteres Personal als weitere Patienten infiziert haben.

Aktuell gibt es 724 Fälle im Landkreis

Laut dem Dashboard des Kreises gibt es aktuell 724 aktive Fälle. Davon entfallen 310 auf Neuruppin, 68 auf Rheinsberg, 66 auf Lindow und 65 auf Wittstock sowie 64 auf Fehrbellin. Auch die anderen fünf Kommunen in Ostprignitz-Ruppin sind nicht verschont. Für Wusterhausen wurden 44 neue Infektionen gemeldet, für Neustadt (Dosse) 38, für Kyritz 32, das Amt Temnitz 24 und für Heiligengrabe 13.

Demnach gelten 770 Personen als genesen, neun Patienten sind an oder mit dem Virus im Landkreis gestorben. Insgesamt wurden seit Beginn der Pandemie in Ostprignitz-Ruppin nachweislich 1503 Corona-Fälle registriert.

Einen Anstieg gibt es auch in der Prignitz

Laut dem Sprecher werden weitere Informationen zu den neuen Corona-Fällen erst am Sonntag, 3. Januar, erwartet.

Der sogenannte 7-Tages-Inzidenzwert für Ostprignitz-Ruppin, der vom Land errechnet wird, lag bereits vor Bekanntgabe der 101 neuen Corona-Fälle bei 230,6.

Indes gibt es auch in der benachbarten Prignitz einen weiteren Anstieg der Corona-Fälle.

Von Andreas Vogel