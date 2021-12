Mehr als 1000 Menschen bei der Corona-Demo in Neuruppin

Neuruppin

Mehr als 1000 Menschen haben sich am Freitagabend auf dem Neuruppiner Schulplatz an einer Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen beteiligt, indes kamen zu der Kundgebung für Ärzte und Pflegekräfte, zu der das Aktionsbündnis „Neuruppin bleibt bunt“ ebenfalls auf dem Schulplatz aufgerufen hatte, nur etwa 150 Leute.

Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort, um beide Veranstaltungen zu schützen. Für die Demo gegen die Corona-Maßnahmen fand sich erst nach mehreren Aufrufen der Polizei jemand, der sich offenbar spontan bereit erklärte, Versammlungsleiter zu sein.

Mit Bierflaschen und Kinderwagen bei der Demo in Neuruppin

Die Demonstranten, die teilweise Plakate gegen eine Impfpflicht trugen und „Frieden, Freiheit, keine Diktatur“ skandierten, zogen vom Schulplatz zur Virchow-, Wall- und Schinkelstraße und kehrten dann über die August-Bebel-Straße zurück zum Schulplatz. Unter ihnen waren viele junge Männer, teilweise mit Bierflaschen, aber auch ältere Leute sowie Eltern mit Kinderwagen. „Es war ein Mix“, sagte Dörte Röhrs, die Sprecherin der Polizeidirektion Nord in Neuruppin.

Am Schulplatz wurden mehrere Feuerwerkskörper geworfen, weshalb die Polizei eine Person zur Feststellung seiner Identität in Gewahrsam nahm. Eine zweite Person wurde wegen Beamtenbeleidigung kurzzeitig in Gewahrsam genommen.

Vizelandrat: OPR hat eine der höchsten Impfquoten

Das Gros der Demonstranten sei aber friedlich gewesen, so die Polizeisprecherin. Allerdings hätten die meisten weder eine Corona-Schutzmaske getragen noch den Mindestabstand zu anderen Teilnehmern gewahrt.

Ostprignitz-Ruppin sei eine Region mit einer der vermutlich höchsten Impfquoten, sagte Vizelandrat Werner Nüse (SPD) bei der Kundgebung von „Neuruppin bleibt bunt“ und dankte ausdrücklich dem medizinischen sowie dem Pflegepersonal in Ostprignitz-Ruppin für ihre aufopferungsvolle Arbeit. Ohne die Hilfe von Ärzten im Ruhestand wären viele Impf-Aktionen im Landkreis nicht möglich, so Nüse.

Neuruppins Bürgermeister: Angst ist kein guter Ratgeber

Man müsse offen sein für den gemeinsamen Dialog und dürfe sich nicht auseinanderdividieren lassen, sagte Neuruppins Bürgermeister Nico Ruhle (SPD). Schließlich gehe es um den gemeinsamen Kampf gegen das unsichtbare Virus. Deshalb sollte man sich an den Rat der Wissenschaftler halten und sich nicht durch Ängste verunsichern lassen. „Angst ist kein guter Ratgeber“, so Ruhle.

Die Stimme der Vernunft und der Wissenschaft sei immer noch zu leise, sagte Julika Schön, Chefärztin und Anästhesistin in den Ruppiner Kliniken. Deshalb habe sie sich entschieden, erstmals bei einer Kundgebung zu sprechen. „Sonst rede ich vor Studenten.“ Laut Schön gibt es derzeit im Krankenhaus viele „sehr bedrückende“ Situationen – weil die Ärzte immer wieder Eingriffe bei Patienten, die etwa an Krebs leiden, verschieben müssen, weil sie sich zunächst um Corona-Infizierte kümmern müssen. „Das ist schwer zu ertragen“, so Schön.

Ärztlicher Direktor in Neuruppin: Ich würde auch Nazis operieren

„Wir kriegen das schon hin, es bleiben aber Menschen auf der Strecke“, sagte Marec von Lehe, ärztlicher Direktor des Neuruppiner Krankenhauses. Denn das Personal in den Kliniken sei am Limit. Deshalb sollte jeder daran denken, dass er mit einer Impfung nicht allein sich, sondern auch andere schütze. „Jeder ist verantwortlich“, so der Neurochirurg. Zugleich frage er sich aber, wie jemand auf die Idee komme, die Arbeit der Mediziner infrage zu stellen. „Wir behandeln alle Patienten, egal, ob sie geimpft oder nicht geimpft sind“, betonte Chefärztin Julika Schön und von Lehe fügte hinzu. „Ich würde auch Nazis operieren.“

Die rechtsextreme Splitterpartei „Der dritte Weg“ steht im Verdacht, zu der Corona-Demo am Freitagabend in Neuruppin aufgerufen zu haben. Der Aufruf kursierte vorab in sozialen Netzwerken, ohne dass sich jemand explizit dazu bekannt hätte. Plakate oder Banner der Splitterpartei waren am Abend aber nicht zu sehen, allerdings mehrere Mitglieder der Alternative für Deutschland (AfD) sowie der einstige NPD-Stadtverordnete von Neuruppin.

In diesen Tagen gibt es in Brandenburg sehr viele Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen, unter anderem in Wittstock, Oranienburg und Bernau.

Von Andreas Vogel