Wusterhausen

Ein kleines Meer aus Sonnenblumen, mittendrin ein Schwarz-Weiß-Foto von Birgit Kusche. Genau dorthin gelangte, wer am Freitagnachmittag von der Astrid-Lindgren-Grundschule in Wusterhausen ausgehend den ungezählten und von Kinderhänden jeweils mit einer Sonne bemalten Steinen folgte. Am Ende saßen mindestens 400 Menschen in dieser Dosse-Halle, um dort von Birgit Kusche Abschied zu nehmen.

Es war eine öffentliche Gedenkfeier für die langjährige Schulleiterin, die kürzlich inmitten ihres Arbeitsalltags im Alter von 57 Jahren aus dem Leben gerissen wurde und die nun eine Seebestattung bekommt. So war es bereits der familiären Traueranzeige zu entnehmen, die auch auf jenes Innehalten in der Halle hinwies.

Die Schulentwicklung in Wusterhausen geprägt

Die Trauerrednerin Anke Richter ließ nun den letzten Arbeitstag Birgit Kusches Revue passieren an einer „Schule, an die sie ihr Herz verloren hatte“ und in der es nun „ganz plötzlich und unerwartet“ zu schlagen aufhörte. An Wesentliches aus ihrem Leben erinnerte sie – von der Heimat Segeletz über Nackel bis eben Wusterhausen. Die Studienzeit als eine der schönsten Zeiten ihres Lebens fehlte ebenso nicht wie das Kennenlernen ihres Mannes Holger mit dem ersten Urlaub auf dem Bantikower Zeltplatz.

Bei der Gedenkfeier für Birgit Kusche: Der Hallenwart hatte gut 270 Stühle gestellt. Dazu standen am Ende die Gäste auch an den Seitenwänden. Zudem saßen weitere etwa 100 Menschen auf der Tribüne der Dosse-Halle. Quelle: Matthias Anke

Für Birgit Kusche, die „maßgeblich die Schulentwicklung in Wusterhausen prägte“, wurde die Schulhymne ergänzt. Alle Kollegen sangen das Pippi-Langstrumpf-Lied mit den Gästen gemeinsam. Ein Gänsehautmoment.

„Unser Sonnenschein – widdewiddewitt, der ist Frau Kusche – sie zeigt uns die Welt, widdewidde wie sie uns gefällt.“

Auch mit Fotos aus dem Leben von Birgit Kusche wurde an sie erinnert. Quelle: Matthias Anke

Die Rednerin Anke Richter, die schon erklärt hatte, dass die Sonnen auf den Steinen für das so typische Strahlen Birgit Kusches stehen, sagte auch: „Mit einem Lächeln auf den Lippen war sie stets um das Wohlergehen all ihrer Schützlinge und Kollegen bemüht.“ Sie sprach von einer „Lindgren-Familie“. Und: „Für die Schwächeren schlug ihr Herz.“

Eine Spur aus ungezählten mit Sonnen bemalten Steinen führte von der Schule bis in die Dosse-Halle. Quelle: Matthias Anke

Sein großes Mitgefühl vor allem gegenüber der Familie drückte anschließend der Schulamtsleiter Dietmar Menzel aus. Und er zitierte aus dienstlichen Beurteilungen für Birgit Kusche. „Durch ihr persönliches Vorbild, den Schwung, mit dem sie an die Arbeit geht, wirkt sie begeisternd und lockt damit auch noch wenig Begeisterte aus der Reserve“, sagte er. Und noch dieses Jahr hieß es über sie unter anderem: „Frau Kusche geht verständnisvoll mit den Problemen anderer um. Ihr Rat ist gefragt.“

Schulamtsleiter würdigt Birgit Kusche

Laut Dietmar Menzel hatte Birgit Kusche „eine sehr gewinnende Art“. Wie beliebt und hochgeachtet sie war, „das zeigt sich auch an den vielen Gästen hier“.

„Wir verabschieden uns nicht nur von einer Schulleiterin, sondern von einem ganz besondern Menschen“, sagte Menzel vor den Trauernden, darunter neben der Familie eben auch Freunde, Kollegen, Weggefährten, die aus allen Himmelsrichtungen gekommen waren. Pädagogen sämtlicher umliegender Schulen nahmen Abschied.

Bei der Gedenkfeier für die verstorbene Leiterin der Astrid-Lindgren-Grundschule, Birgit Kusche, in Wusterhausen. Hier: Schulamtsleiter Dietmar Menzel bei seiner Rede. Quelle: Matthias Anke

Die Bestattung folgt schließlich auf hoher See, und zwar auf der Nordsee vor der Küste von Sylt. Dort verbrachten sie viele Urlaube, wie Birgit Kusches Kinder Stefanie und Sebastian erzählten. An diesem besonderen Ort wird sie ihre Ruhe finden, erklärte ihre Tochter.

Dass so viele Menschen zur Gedenkfeier gekommen waren, zeigte der Familie, wie angesehen Birgit Kusche war. Dass es nicht immer einfach gewesen sei, mit ihr einkaufen zu gehen, weil sie unterwegs immer so viele Bekannte traf, dass das dauerte, sorgte bei aller Trauer doch für ein Schmunzeln hier und da – wie es sich die Gestorbene sicher noch öfter gewünscht hätte, hieß es: „Unsere Mutter begegnete allen Menschen mit Respekt, einer großen Portion Herzenswärme und immer mit einem Lächeln.“

Wusterhausens Grundschüler hatten sich schon verabschiedet

Sebastian Kusche sagte abschließend und mit aller Kraft gefasst: „Und immer, wenn wir von dir erzählen, fallen Sonnenstrahlen in unsere Herzen und halten dich fest umfangen, so, als wärest du nicht gegangen.“

Während nun ganz Wusterhausen sich auf diese Weise an Birgit Kusche erinnerte, gab es für die Kinder ihrer Grundschule sowie für das Lehrerkollegium bereits am Donnerstag voriger Woche eine ganz persönliche Abschiedsfeier. Wie Wusterhausens Pfarrer Alexander Bothe der MAZ berichtete, sollten vor allem die Kinder damit „ihren ganz eigenen Umgang mit der Situation finden können“. Es sei „eine Gelegenheit zum Innehalten“ gewesen, „ein Gedenken an eine geliebte Lehrerin und um tröstende Worte zu finden“.

Luftballons steigen in den Himmel über Wusterhausen

Jede Klasse ließ einen Luftballon mit den Namen der jeweiligen Schüler steigen. Sonnenblumen fehlten auch dabei nicht. „Eine Harfe hat dazu gespielt“, erzählte Pfarrer Bothe: „Es war ein schönes Ritual. Das tat allen gut.“

Auch vor der Dosse-Halle stiegen Luftballons auf. Es war der Abschluss der öffentlichen Gedenkfeier für die verstorbene Leiterin der Astrid-Lindgren-Grundschule, Birgit Kusche, in Wusterhausen. Quelle: Matthias Anke

Und so war es nun wohl auch diesen Freitagnachmittag. Denn Luftballons stiegen ebenfalls vor der Dosse-Halle als Abschluss der Gedenkfeier in den Himmel.

Die Steinkette löste sich auf. Jeder durfte sich ein Stück als Erinnerung an Birgit Kusche mit nach Hause nehmen. Und damit auch an ihr unvergessliches Strahlen.

Von Matthias Anke