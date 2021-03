Mehr illegale Abfälle in Ostprignitz-Ruppin entdeckt

Neuruppin

Im vergangenen Jahr sind auf Wiesen und in Wäldern im Landkreis 227 Tonnen illegal von entsorgtem Abfall entdeckt und sicher gestellt worden. Das sind zehn Tonnen mehr als 2019.

Besonders drastisch ist der Zuwachs an illegal entsorgtem Asbest in Ostprignitz-Ruppin. 2019 waren knapp 16,8 Tonnen dieses krebserregenden Materials in der Natur gefunden worden, im vergangenen Jahr waren es 27,8 Tonnen. „Ich weiß nicht, ob das reine Bequemlichkeit von Leuten ist oder sie die hohen Entsorgungskosten abschrecken“, sagt Matthias Noa, Chef der Abfallwirtschaftsunion (Awu).

Asbest darf schon lange nicht mehr verbaut werden

Die Kosten für die Asbest-Entsorgung waren in den vergangenen Jahren gestiegen. Die Awu verlangt derzeit gut 160 Euro je Tonne Asbest, um diesen so fachgerecht zu entsorgen, dass die feinen Asbestfasern niemanden gefährden. Denn Asbestose schädigt die Lunge und kann zu Lungen- und Kehlkopfkrebs führen. Deshalb darf Asbest seit 1993 in Deutschland nicht mehr als Baumaterial verwendet werden. EU-weit ist der Einsatz der Naturfaser seit 2005 verboten.

Matthias Noa, Chef der Abfallwirtschaftsunion in Ostprignitz-Ruppin. Quelle: Andreas Vogel

„Der Aufwand zum Entsorgen von Asbest ist erheblich“, sagt Noa. Die Mitarbeiter müssen nicht allein eine Maske, sondern auch eine spezielle Schutzkleidung tragen, wenn sie Asbest entsorgen. Dieser wird, ebenso wie Dämmmaterial, in sogenannten Big Bags verpackt, aus denen kein Staub entweicht.

Teerpappe muss unter Tage deponiert werden

Zudem muss die Awu die Entsorgung von diesen „Bausonderabfällen“ zuvor bei der Sonderabfallgesellschaft Berlin-Brandenburg (SBB) beantragen. Sie ist seit 1995 für die Organisation der Entsorgung von Sonderabfällen in Berlin und Brandenburg verantwortlich. So darf Teerpappe beispielsweise nicht einfach verbrannt, sondern muss unter Tage deponiert werden, weiß der Awu-Chef. Auch das organisiert die SBB.

Die Kosten zum Entsorgen illegalen Mülls trägt die Allgemeinheit

Noa ärgert sich darüber, dass einige Leute ihre alten Pkw-Reifen einfach an einem Waldrand entsorgen oder ihr altes Auto an einem Straßenrand stehen lassen, wie es derzeit an der B 167 kurz vor Dabergotz zu sehen ist. „Man sollte sich immer vor Augen halten, was es für einen immensen Aufwand bedeutet, diesen Müll einzusammeln und zu entsorgen.“ Mitarbeiter von Bauhöfen könnten sich in dieser Zeit beispielsweise nicht um die Ordnung in ihren Kommunen oder um das Pflegen von Parks und Badestellen kümmern.

Mitunter werden ganze Hausstände am Straßenrand entsorgt. Quelle: Max Braun

Hinzu kommt, dass die Kosten für das Entsorgen der illegalen Abfälle die Allgemeinheit tragen muss. Sie werden auf die normalen Müllgebühren aufgeschlagen. Der Anteil ist in den vergangenen Jahren gestiegen. 2018 lag er in Ostprignitz-Ruppin noch bei 1,03 Prozent, im vergangenen Jahr bei 1,34 Prozent.

Kreis verweist auf legale Möglichkeiten

Über die Zunahme des illegalen Mülls in der heimischen Natur ist auch der Landkreis nicht glücklich. „Leider ist es kaum möglich, den oder die Täter zu ermitteln, da die Beweislage am Tatort häufig sehr dünn ist“, sagte Kreissprecher Alexander von Uleniecki.

Der Kreis verweist darauf, dass schadstoffbelasteter Abfall bei den Sperrmüllsammlungen in den Gemeinden, bei den Umladestationen im Temnitzpark bei Neuruppin, in Scharfenberg bei Wittstock sowie in der Strüwe in Kyritz sowie an den Haltestellen des regelmäßig fahrenden Schadstoffmobils ganz legal entsorgt werden kann.

Eine Folge der Pandemie?

Fraglich ist, ob die Zunahme des illegalen Mülls im vergangenen Jahr auf die Corona-Pandemie und darauf zurückzuführen ist, dass viele Menschen mehr zu Hause waren. Denn auch 2018 waren in Ostprignitz-Ruppin schon 227 Tonnen illegal beseitigter Abfall in der Natur entdeckt worden.

Von Andreas Vogel