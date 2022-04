Mehrfach versuchter Betrug in der Prignitz und Ruppin – Schreiben angeblich von einer Kanzlei

Neuruppin/Perleberg

In der Polizeiinspektion in Neuruppin sowie in den Revieren Wittstock und Kyritz wurden am Montag insgesamt acht Anzeigen wegen versuchten Betruges erstattet. Alle Ostprignitz-Ruppiner hatten ein Schreiben einer Rechtanwaltskanzlei erhalten, in dem sie aufgefordert wurden, 289,50 Euro zu überweisen.

Der Rechnungsbetrag sollte wegen einer Gewinnspielteilnahme entstanden sein. Da keiner der Ostprignitz-Ruppiner eine entsprechende Dienstleistung in Anspruch genommen hatte, zeigten sie den Sachverhalt an.

19 Betrugsfälle aus der Prignitz gemeldet

Unseriöse Briefe einer Anwaltskanzlei erhielten in den vergangenen Tagen insgesamt 19 Prignitzer aus Perleberg, Karstädt, Pritzwalk, Wittenberge, Bentwisch, Breese, Bad Wilsnack, Cumlosen, Plattenburg, Preddöhl und Marienfließ.

In dem Schreiben wurde erläutert, dass wegen der Teilnahme an einem Gewinnspiel eine offene Rechnung bestehen würde. Da die Prignitzer im Alter von 31 bis 89 Jahren den besagten Vertrag nicht geschlossen hatten, zahlten sie die geforderten 289,50 Euro nicht und erstatten Anzeige.

