Mete Cem Kuzu: Neuer Gitarrenbauer in Dierberg bei Rheinsberg

Dierberg

Die Bauarbeiten sind zwar noch nicht ganz fertig, doch das Gröbste ist geschafft: Mete Cem Kuzu (45) hat in diesen Tagen seine Gitarrenbauwerkststatt „Novacorda“ (neue Saiten) in der Dorfstraße 19 in Dierberg eröffnet – in einem einstigen Schweinestall, der inzwischen längst nicht mehr als Stall zu erkennen ist.

Es ist ein Zufall, dass der ausgebildete Englischlehrer mit seiner Frau und den zwei Kindern, die elf und dreieinhalb Jahre sind, ausgerechnet in Dierberg gelandet ist. Denn geboren wurde Kuzu in München. In der bayerischen Landeshauptstadt haben seine Eltern Betriebswirtschaftslehre (BWL) studiert.

Mit der Musik von Pink Floyd groß geworden

Aufgewachsen ist Kuzu aber in Istanbul. In der türkischen Stadt am Bosporus, die inzwischen mehr als 15 Millionen Einwohner hat, hat er auch acht Jahre Gitarre gespielt. „Ich wollte Rockstar werden“, sagt Kuzu und lacht. Zwar ist er mit Musik von Pink Floyd und dem amerikanischen Musical Hair groß geworden, aber ihm hatten es eher die härteren Klänge von AC/DC, Pantera und Metallica angetan.

Dank eines Stipendiums hat Kuzu auf Zypern Englisch auf Lehramt studiert und kam vor 20 Jahren nach Deutschland zurück. Er arbeitete in Berlin in einer Internet-Agentur, in deren Auftrag er Webseiten für kleine und große Firmen baute. Zufrieden war er damit nicht so recht, obwohl sich Kuzu selbst als Digital-Kind bezeichnet, weil er bereits mit 7 Jahren seinen ersten Rechner erhielt.

Mit seiner Frau nach Ghana gegangen

„Selbst bei großen Firmen werden die Webseiten alle zwei Jahre neu gemacht“, sagt Kuzu. Für ihn war diese Arbeit nicht das Rechte. „Ich will was machen, was Hand und Fuß hat und auch nach dem Tod bleibt.“

In Berlin lernte Kuzu seine Frau kennen, die heutige Neuruppiner Vizebürgermeisterin. Weil sie ein Angebot der Friedrich-Ebert-Stiftung für Ghana hatte, ging er mit ihr für sechs Jahre nach Westafrika. „Dort habe ich begonnen, meine erste Gitarre zu bauen.“

Das war nicht einfach, weil es in Ghana meist keinen Strom gab. „Ich habe die Gitarre komplett ohne Strom gebaut und alles mit Hand selbst ausgesägt und geschliffen.“

Die große Liebe zum Holz

Die Jahre im Ausland haben Kuzu „extrem“ geprägt, wie er selbst sagt. „Ich ticke anders.“ Das gilt auch für sein Hobby, dass er zu seinem Beruf gemacht hat. Weil er Autodidakt ist und nicht Instrumentenbau studiert hat, darf sich Kuzu in Deutschland zwar nicht Gitarrenbauer nennen, sondern lediglich „Gitarrenmacher“. Das kratzt aber nicht an seiner Liebe für das Holz als das grundlegende Material beim Gitarrenbau.

Pasha heißt diese Gitarre, die Mete Cem Kuzu gebaut hat. Quelle: Novacorda

„Bei Holz schlägt das Herz eines jeden Instrumentenbauers viel schneller.“ Das verdeutlicht eine kleine Episode: Drei Jahre hat Kuzu seinen Holzhändler in Ghana fast täglich gebeten, einen Teil eines Ebenholz-Stammes zu kaufen, der 50 Jahre im Volta-Stausee stand und, als er für die Schifffahrt im Wege war, von einer kanadischen Firma rausgeholt worden war. „Das Holz ist unglaublich dicht und wirkt, als ob es geschliffen worden wäre.“ Doch der Händler ließ sich nicht erweichen.

Ein besonderes Geschenk

Nicht schlecht staunte Kuzu deshalb, als er zu seinem 40. Geburtstag von seiner Frau einen Viertel Stamm von dem Ebenholzbaum bekam, der 50 Jahre in einem der weltweit größten Stauseen stand. Das Holz war inzwischen mehrere Jahre im Freien getrocknet und lag jetzt auch schon geraume Zeit im Holzlager von Kuzu. Er will eine Serie von drei Gitarren aus dem Ebenholz bauen.

Eine selbst gebaut Gitarre ist nicht ganz preiswert. Bei Kuzu fangen die Modelle, die alle orientalische Namen haben, ab gut 900 Euro an. Die bisher teuerste Gitarre, die er gebaut hat, kostete 3500 Euro.

Mindestens zwei Monate Arbeit an einer Gitarre

Die Preise findet Kuzu angemessen. Schließlich steckt er viel Arbeit und Können in den Bau einer Gitarre. An einem normalen Modell arbeitet er zwei, drei Monate. Das bisher aufwändigste Modell war erst nach mehr als einem Jahr fertig.

Das mag daran liegen, dass Kuzu keine Gitarren nachbaut und auch mit Holz arbeitet, das Verletzungen aufweist. „Man kann auch dieses Holz benutzen, das stört den Ton nicht“, sagt Kuzu. Dann muss er los zu den Handwerkern. Die sind gerade dabei, für einen der Räume eine Schalldämmung einzubauen. Zudem hat sich noch ein interessierter Kunde aus Neuruppin angesagt.

Von Andreas Vogel