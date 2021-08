Neuruppin

Er hat die Geschichte schon mehrfach erzählt. Wie der junge Mann, der einen 7,5-Tonner und eine große Menge Fleisch geklaut hatte, mit Arbeitsstunden davonkommen sollte. Und wie er, Michael Güldener, sich vor dem Jugendschöffengericht für eine kurze Zeit im Jugendarrest aussprach. Bei einem Angeklagten, der schon mehrfach straffällig geworden, nur gerechtfertigt, fand er. „Wir sind zu lasch, was die Umsetzung des Strafrechts anbelangt.“

Zur Person: Michael Güldener 51 Jahre, geboren in Neuruppin, aufgewachsen in Fehrbellin. Verheiratet, eine fast erwachsene Tochter. Wohnort:Neuruppin Ehemaliger Leistungssportler,ehemaliger Polizeibeamter und selbstständiger Sicherheitsfachwirt. Studium des Sicherheitsmanagements in Kiel. Seit 1999Inhaber einer Neuruppiner Sicherheitsagentur, die auch international tätig ist. Als Personenschützer unter anderem seit acht Jahren auf der Berlinale und für Milliardäre mit besonderen Sicherheitsbedürfnissen im Einsatz. Leidenschaft:Tanzen, entspannte Stunden auf dem Boot.

Michael Güldener will für die Freien Wähler in den Bundestag ziehen. Der ehemalige Polizist und Inhaber einer Sicherheitsfirma macht sich wenig Illusionen, dass es tatsächlich klappen könnte. Trotzdem stellt sich der 51-Jährige dem Wahlkampf. Die Freien Wähler wollen bei dieser Wahl erstmals die Fünf-Prozent-Hürde schaffen. „Es geht auch darum, die Freien Wähler bekannter zu machen.“

Das Bürgerbündnis "Wir in Neuruppin" (WIN) gründete sich 2020. Auch Michael Güldener (5. v. l.) gehörte zu den Gründungsmitgliedern. Er kandidierte für die Neuruppiner Bürgermeisterwahl im November. Quelle: Andreas Vogel

Es ist nicht der erste Wahlkampf für Güldener. Im vergangenen Jahr wollte er dem langjährigen Bürgermeister Jens-Peter Golde das Amt abringen. Güldener selbst war damals ein Politik-Neuling. „Ich hatte nicht ein Mal in einer Stadtverordnetenversammlung den Arm gehoben.“ Dennoch fand er, dass es Zeit für einen Wechsel sei. Im Rennen der sechs Kandidaten kam er auf Platz Drei.

Die Freien Wähler treten auf Bundesebene für eine rasche Energiewende, die Senkung der Steuerlast sowie die Prüfung auf Asyl in europäischen Asylzentren ein. Güldeners Interessen liegen vor allem bei den Themen der Inneren Sicherheit. Über Jahre hätten sich Defizite bei Polizei und Bundeswehr angehäuft – bei der Personalausstattung aber auch in der Ausbildung.

Defizite bei der Polizei

Anis Amri, der Attentäter vom Breitscheidplatz, hatte sich verschiedene Identitäten zulegen können. „Es gab so viele Mängel in der erkennungsdienstlichen Aufnahme“, sagt Güldener. Behörden, die schlecht miteinander kommunizierten, Schwächen in der IT-Ausstattung – „wie kann das sein?“

Seit Längerem schon, so Güldener, lasse das Sicherheitsgefühl in der Bevölkerung nach. Der Neuruppiner Bürgermeisterwahlkampf sei von einem Brandanschlag auf das Auto des Amtsinhabers überschattet worden. Immer wieder gäbe es Randale am Bollwerk.

Bollwerk in Neuruppin. Quelle: Henry Mundt

Güldener spricht sich für eine Überwachung großer, gut besuchter Plätze mit Videokameras aus. „Die digitale Überwachung würde der Polizei enorm helfen“, sagt Güldener. „Es erleichtert die Strafverfolgung ungemein.“

Und was, wenn sich die Kriminalität nur an andere Orte verlagert? Güldener ist dennoch von den Vorteilen der Kameraüberwachung überzeugt. „Es ist einfach ein Abschreckungsinstrument.“

Seit 2018 sind die Freien Wähler an der Bayerischen Staatsregierung beteiligt. Als stellvertretender Ministerpräsident machte Partei-Chef Hubert Aiwanger von sich reden. weil er die Corona-Impfung bisher verweigert. Kritiker werfen ihm vor, auch Stimmen der Impfgegner fischen zu wollen.

Treffen mit Parteichef Aiwanger

Güldener, dessen Frau Ärztin ist, findet Aiwangers Aussagen zum Impfen „schwierig“. Allerdings „darf man auch niemanden zum Impfen zwingen“. Vor wenigen Wochen lernte er Aiwanger in Potsdam kennen. „Er weiß, was er will“, sagt Güldener über Aiwanger. „Verbohrt ist er jedoch nicht.“

Als ehemaliger Bundespolizist hat Güldener ein halbes Jahr im Personenschutz für den ehemaligen Außenminister Joschka Fischer gearbeitet. 1999 gründete Güldener in Neuruppin sein eigenes Unternehmen. Mit seinen Kollegen schützte er Matt Damon und George Clooney am roten Berlinale-Teppich. Vor Kurzem bewachte er den Sultan von Oman, der nach Garmisch-Partenkirchen gekommen war.

Personenschützer von Joschka Fischer

Dass er in seinem Job auch den Launen der Superreichen ausgesetzt ist – nun, ja Berufsrisiko. „Es gibt Schutzpersonen, die sich drei Mal erkundigen, ob man schon gegessen hat“, sagt Güldener. Andere seien weniger respektvoll. Ex-Außenminister Joschka Fischer etwa war eher „schwierig“.

Personenschützer verbringen viel Zeit mit gänzlich unglamourösem Warten. Dennoch, sagt Güldener, „muss man in den „entscheidenen drei Sekunden da sein“. Warum er sich das antut? „Man muss Menschen mögen“, sagt er. Eine Ärztin helfe. Ein Personenschützer auch.

Von Frauke Herweg