Jede Reise beginnt für den Schriftsteller und Filmemacher Michael Roes im Kopf – schon bevor er gut vorbereitet zur Reise aufbricht, gibt es Gerüche, Geräusche, Bilder und Vorstellungen.

Die afghanische Hauptstadt Kabul ist neben Tunesien, Marokko, Mali, Israel und dem Jemen eines der Reiseziele, zu denen er die Leser in seinem Roman-Essay „ Melancholie des Reisens" mitnimmt.

Beunruhigende Nachrichten haben sich in seinem Kopf festgesetzt - von Bombenanschlägen, bewaffneten Überfällen und Entführungen wird berichtet. Angst hat Michael Roes nicht. „Man kann nicht reisen ohne ein Grund- oder Urvertrauen in die Menschen“, schreibt er in seinem Buch, dass er am Freitagabend in der Neuruppiner Siechenhauskapelle vorstellte.

Ein Körper hinterlässt Spuren beim Reisen

Damit eröffnete er das 7. Europäische Festival der Reiseliteratur „Neben der Spur“ im Rahmen der Neuruppiner Fontane-Festspiele. Zehn Autorinnen und Autoren aus Deutschland, der Schweiz, den Niederlanden und dem Fürstentum Lichtenstein entführen die Leser an zwei Wochenenden in ferne Welten, erzählen von den Unwägbarkeiten des Reisens und die Entdeckung des eigenen Ich's.

„Mein Körper bewegt sich durch den Raum und hinterlässt Spuren“, sagt der Autor in dem Gespräch mit Moderator Knut Elstermann. „Die Reise bewegt, berührt und verändert mich.“

Kein Erholungsurlaub, sondern ein Arbeitsauftrag führt Michael Roes nach Kabul an die Universität. Als Dozent soll er mit Studenten ein europäisches Theaterstück übersetzen und inszenieren.

Eine Reise zum eigenen Ich

Vor der Reise wird sein Handy von Sicherheitsempfehlungen geflutet – er soll möglichst wenig, unbegleitet zu Fuß gehen und immer in Sichtkontakt mit einem Begleitfahrzeug bleiben. Ob er die Gastprofessur in Kabul antreten darf, wird von heute auf morgen entschieden.

Michael Roes schildert intimste Gedanken, die ihm durch den Kopf gehen und fragt sich, ob er diese Reise wirklich antreten soll. „Doch nur wenige sterben auf der Reise. Die meisten sterben in ihren eigenen vier Wänden.“

Geschickt fügt er Tagebucheinträge, Beobachtungen und Gedanken wie Reisestationen aneinander, so dass bei den Zuhörern keine Langeweile aufkommt, obwohl der Autor Kabul noch gar nicht erreicht hat. Gedanken über das Leben, die Jugend, über das Träumen und den Tod beschäftigen ihn. Nicht die Orte stehen im Mittelpunkt der Reise, sondern das eigene Ich.

Schreiben oder einen anständigen Beruf ergreifen?

Schon im Alter von 17 Jahren hat Michael Roes damit begonnen seine Gedanken aufzuschreiben. „Es war keine bewusste Entscheidung“, antwortet er auf die Frage eines Zuhörers, wie er denn zum Schreiben gekommen sei.

Nach Ablehnungen von Verlagen plagten ihn Selbstzweifel – sollte er vielleicht doch lieber etwas „Anständiges“ machen? „Doch wenn man spürt, dass es das Lebensglück ist, dann muss man durch“, sagt er.

Traumziele kann Michael Roes noch viele aufzählen – Kyoto, Sanaa und Neuseeland gehören dazu. So können die Leser noch auf viele brillante Bücher des einfühlsamen Beobachters hoffen. „ Melancholie des Reisens“ ist gerade in Coronazeiten ein Buch, dass sich zu lesen lohnt.

Am kommenden Freitag liest Benjamin Quaderer aus „Für immer die Alpen“. Am Sonnabend und Sonntag folgen Lesungen mit Olivia Wenzel, Marina Frenk, Peter Schneider und JensMühling.

