Während die meisten Bäume in Neuruppin noch schön grün sind, sehen manche Kastanien schon nach tiefstem Herbst aus. Grund hierfür ist die Miniermotte, die schon seit zwei Jahrzehnten in der Region ihr Unwesen treibt. Oberförsterin Annett Engelmann verrät, was der Klimawandel damit zu tun hat und was gegen den Schädling hilft.