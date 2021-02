Neuruppin

Das Land bezahlt bis Ende April bis zu 26 Schnelltests bei Erziehern in Kitas und Heimen der Kinder- und Jugendpflege. Das hat das Potsdamer Bildungsministerium am Donnerstag klar gestellt. Zugleich wunderte sich eine Ministeriumssprecherin darüber, dass die dafür Anfang Februar erlassene Richtlinie von der Kreisverwaltung in Neuruppin so missinterpretiert wurde. „Das ist der einzige Landkreis, der das nicht verstanden hat“, sagte Ulrike Grönefeld.

Beim Jugendhilfeausschuss am Dienstag hatte es auch auf mehrfache Nachfrage geheißen, dass das Land bis Ende April lediglich zwei Schnelltests für Erzieher in Kitas und Heime finanziere. Diese Auskunft hatte für Entsetzen beim Paritätischen Wohlfahrtsverband als auch beim Verein Stattwerke e.V. gesorgt. Mitarbeiter des Vereins betreuen Kinder und Jugendliche, die nicht bei ihren Eltern wohnen können.

Fast 630 Erzieher wollen Schnelltests

Nun sind die Wogen wieder geglättet. „Die Regelung ist die, die wir erwartet haben“, sagte Antje Baumgart, Regionalleiterin des Wohlfahrtsverbandes Prignitz-Ruppin, erleichtert. Beim Landkreis hatten sich bis Dienstag fast 630 Erzieher aus 81 Einrichtungen für freiwillige Schnelltests angemeldet.

Indes hat das Neuruppiner Gesundheitsamt am Donnerstag acht neue Infektionen sowie einen weiteren Todesfall gemeldet. Damit sind seit Beginn der Corona-Pandemie 145 Menschen in Ostprignitz-Ruppin an oder mit dem Virus gestorben.

Corona-Fälle erneut bei Pflegedienst in Wittstock

Von den Neuinfektionen ist erneut ein ambulanter Pflegedienst in Wittstock betroffen. Zudem wurde bei einer weiteren Person im Landkreis die britische Mutation des Corona-Virus festgestellt. Damit gibt es aktuell 17 Fälle dieser Mutation im Landkreis.

In den drei Kliniken in Kyritz, Neuruppin und Wittstock werden derzeit 19 Menschen wegen einer Covid-19-Erkrankung behandelt, fünf davon auf einer Intensivstation. Zwei Patienten müssen beatmet werden.

Die Zahl der aktiven Corona-Fälle steigt wieder

Die Zahl der aktiven Corona-Fälle in Ostprignitz-Ruppin ist von 274 auf 281 gestiegen. Die meisten Infektionen gibt es weiterhin in Neuruppin (102), gefolgt von Wittstock (70), dem Amt Lindow (18) sowie Rheinsberg und der Gemeinde Fehrbellin (jeweils 17 Corona-Fälle).

In Kyritz sind 16 Infektionen bekannt, in der Gemeinde Wusterhausen 13, im Amt Temnitz elf, in der Gemeinde Heiligengrabe neun und im Amt Neustadt acht.

Der Inzidenzwert klettert auf 58,7

Der sogenannte 7-Tagesinzidenzwert in Ostprignitz-Ruppin lag laut Landesgesundheitsamt am Donnerstag bei 54,6. In diesen Daten sind aber noch nicht die acht neuen Corona-Fälle berücksichtigt, die das Gesundheitsamt am Donnerstag gemeldet hat. Das Neuruppiner Amt gab den Inzidenzwert am Donnerstag mit 58,7 an.

Von Andreas Vogel