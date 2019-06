Auf der Autobahn in Richtung Berlin wird noch bis 2022 gebaut, zudem will die Bahn im nächsten Jahr die Seedammbrücke in Neuruppin sanieren, weshalb diese wohl für sechs Monate gesperrt ist – schon deshalb hoffen Neuruppin-Pendler auf einen ständigen Fernbus-Halt in der Stadt. Aber so schnell wird das wohl auch nichts.