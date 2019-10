Neuruppin

Ein mit 14 Tonnen Weihnachtsartikeln beladener Lkw hat sich am Mittwochabend auf der Landesstraße 16 in Richtung Kunsterspring festgefahren. Der 35-jährige Fahrer wollte gegen 22 Uhr seinen Sattelzug auf Höhe eines Waldweges wenden, was misslang. Letztlich blieb das Fahrzeug mit Anhänger quer auf der Fahrbahn stehen. Ein Straßenbaum wurde bei dem Wendemanöver beschädigt, teilte die Polizei mit.

Die Straße ist daraufhin für mehrere Stunden gesperrt worden. Die Beamten entdeckten am Lastwagen unter anderem Mängel bei der Sicherung der Ladung. Bis 7.30 Uhr dauerte es, bis der Sattelschlepper von der Fahrbahn entfernt war und die Straße wieder freigegeben werden konnte. Die Polizei schätzt den Schaden auf 500 Euro.

Von MAZonline