Neuruppin

Zirkus trotz Corona: Am Montag, 8. Februar, startet der Online-Zirkus-Wettbewerb „Du bist toll!“ der Gauklerkids mit wöchentlichen Challenges, dem „Trick der Woche“ und digitalen Trainingsangeboten.

Teilnehmende Kinder und Jugendliche können ihre Ergebnisse der Challenges, die jeweils auf den Social-Media-Kanälen der Gauklerkids zu sehen sind, im Training präsentieren und so für ihre Trainingsgruppe Punkte gewinnen. Für eine Präsentation vom „Trick der Woche“ gibt es zusätzliche Punkte.

Anzeige

Wettbewerb startet am 8. Februar und geht bis Ostern

Der Wettbewerb läuft bis Ostern – und natürlich gibt es auch kleine Preise zu gewinnen. Die Teilnahme ist kostenlos, der Wettbewerb wird von insgesamt vier Förderern unterstützt, unter anderem der Stiftung für den Landkreis OPR.

Ebenfalls dabei: Zirkushund Snoopy – sie zeigt ihr Können beim Dog-Dancing und präsentiert viele kleine Kunststückchen.

Als besondere Promo-Aktion haben die Zirkuspädagogin Violeta Garcia Claramunt und Leroy Erxleben einen wunderbaren, kleinen Film erstellt, der auf dem Youtube-Kanal von Esta-Ruppin sowie über Facebook und Instagram zu sehen ist.

Wer mitmachen will kann sich die Anmeldeunterlagen für den Wettbewerb direkt auf der Website www.estaruppin.de herunterladen oder erhält sie über das Zirkuszentrum (per Email an d.eckert@estaruppin.de ).

Von MAZ-online