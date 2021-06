Neuruppin

Etliche Geschäfte in der Neuruppiner Innenstadt werden am Donnerstag, 17. Juni, bis 22 Uhr geöffnet sein. Nachdem das Mittsommershopping im vergangenen Jahr ausfallen musste, dürfen die Menschen an dem Tag nun auch wieder bis spät in den Abend hinein in den Geschäften einkaufen, essen und trinken.

Etwa 25 Unternehmen nehmen an der Aktion teil. Initiiert wurde die Veranstaltung von der Inkom Neuruppin und dem Verein „Wir die Innenstadt“. „Ich glaube, dass ist auch ein Signal an die Menschen, wieder etwas mehr zur Normalität zurückzukehren und sie wieder in die Stadt zu locken“, sagt Axel Leben, Geschäftsführer der Inkom.

Die Sehnsucht der Menschen scheint groß zu sein

Er spüre eine große Sehnsucht der Menschen, nach über einem Jahr Pandemie endlich wieder in die Läden gehen zu können. „Es ist auch ein bisschen die Seele streicheln nach einer so langen Zeit. Das macht den Handel der Stadt aber auch aus, im Vergleich zum Online-Handel“, sagt er.

Der 17. Juni soll auch ein Startschuss für die Neuruppiner Händler und Kunden sein – endlich wieder zurück zur Normalität. Quelle: Henry Mundt

Außer die Maske zu tragen und die Abstände zu wahren, werde es keine Einschränkungen geben. Selbsttests müssen in den Geschäften nicht vorgelegt werden. Auch Carlo Focke, Geschäftsführer des Neuruppiner Modehauses Bruns und Vertreter des Vereins „Wir die Innenstadt“, freut sich auf den Shoppingabend.

„Es ist ein Startschuss. Es wird ein Wachrütteln zur Normalität sein. Die Innenstädte sind durch die Pandemie so gebeutelt wie nie“, sagt er. Auch wird es ein Mittsommerrätsel geben. Dazu werden in allen teilnehmenden Geschäften Buchstaben aufgehangen sein. Das richtige Lösungswort kann bequem, unfrankiert und ohne Umschlag, in einen der roten Briefkästen der Turbopost geworfen werden. Die Gewinner erhalten Stadtgutscheine im Wert von 150 Euro, 100 Euro und 50 Euro.

Von Steve Reutter