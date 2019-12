Mordermittlungen in Wall

Wall/Neuruppin

Die Mordkommission und die Staatsanwaltschaft Neuruppin ermitteln weiter gegen drei Männer aus Wall, die am Freitagabend mit Traktoren vorsätzlich einen BMW und einen Nissan beschädigt haben. Verletzt wurde dabei niemand. In dem Fall geht es wohl um Selbstjustiz, sagte am Montag Staatsanwalt Torsten Sauermann.

Am Anfang stand wohl ein Diebstahl

Die drei Männer aus Wall, 21, 31 und 55 Jahre, glauben demnach, dass die zwei Autofahrer etwas mit dem Diebstahls eines Mopeds in Wall zu tun haben. Sie sollen sie an ihrem Wohnort in Oberhavel aufgesucht und „gemaßregelt“ haben, so Sauermann. Daraufhin seien die zwei Männer am Freitagabend mit ihren Autos nach Wall gekommen und auf der Straße zwischen Beetz und Wall von den zwei Traktoren in Empfang genommen worden.

Ob sich der Mordvorwurf halten lasse, hängt laut der Anklagebehörde davon ob, ob die Traktorfahrer sehen konnten, ob noch jemand im Auto war. Aufklärung zu dieser Frage soll eine Tatort-Rekonstruktion geben, die für Montag angesetzt ist, sagte Sauermann.

Wieder frei, aber ohne Führerschein

Die Führerscheine der drei Männer aus Wall, die am Freitagabend vorläufig festgenommen und am Sonnabend wieder freigelassen worden waren, wurden beschlagnahmt. Ob und wann sie zurück gegeben werden, das ist noch offen.

Von Andreas Vogel