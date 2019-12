Wildwest im Ruppiner Land: Mit zwei Traktoren sind drei Männer aus Wall in der Gemeinde Fehrbellin auf zwei Autofahrer aus dem Nachbarkreis Oberhavel losgegangen. Verletzt wurde laut Polizei zwar niemand, dennoch ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen einem versuchten Tötungsdelikt.

Mordermittlungen in Wall

