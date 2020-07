Motorradfahrer torkelt in Neuruppiner Tanke – Bier holen

Neuruppin

Ein Motorradfahrer torkelte am Donnerstag gegen 5.30 Uhr in eine Tankstelle an der Bechliner Chaussee in Neuruppin und kaufte dort Bier. Das meldete ein Zeuge der Polizei.

Polizeibeamte kontrollierten den Motorradfahrer daraufhin noch auf dem Tankstellengelände. Der 54 Jahre alte Mann roch nach Alkohol, lehnte einen Atemalkoholtest aber ab.

Kennzeichen mit Mund-Nasenschutz verdeckt

Das Kennzeichen seines Motorrades war mit einem Mund-Nasen-Schutz verdeckt. Dabei gehörte es sowieso nicht zu dem Motorrad, wie die Beamten bei einer kurzen Prüfung feststellten, sondern an ein Auto.

Nach der Blutprobe beschlagnahmten die Polizisten den Führerschein des 54-Jährigen und stellten den Fahrzeugschlüssel und die Kennzeichentafeln sicher.

