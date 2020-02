Neuruppin

Ein 50-jähriger Motorradfahrer soll am Sonnabend in der Fehrbelliner Straße in Neuruppin zwei Mal versucht haben, einen 25-jährigen Autofahrer auszubremsen. Beim zweiten Mal konnte der Autofahrer nicht mehr rechtzeitig reagieren und fuhr mit einer geringen Restgeschwindigkeit auf das Motorrad auf, teilte die Polizei mit. Verletzt wurde niemand.

Der Motorradfahrer, der zuvor hinter dem Pkw fuhr, war offenbar ärgerlich darüber, dass er einen Teil des Scheibenwischerwassers abbekommen hatte und wollte dann laut Polizei dem Fahrer einen „Denkanstoß geben“.

