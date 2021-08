Müllgebühren in Ostprignitz-Ruppin sollen um fast sechs Prozent steigen

Neuruppin

Das ist heftig: Die Müllgebühren in Ostprignitz-Ruppin sollen zum Jahreswechsel um 5,7 Prozent steigen – und das, obwohl bei den Müllgebühren im Jahr 2020 im Landkreis ein Überschuss von fast 1,4 Millionen Euro erzielt wurde.

Begründet wird die geplante Erhöhung, der der Kreistag am 7. Oktober noch zustimmen muss, mit der Erweiterung der Umladestation in Scharfenberg bei Wittstock, dem Umbau der Umladestation im Temnitzpark bei Neuruppin, wobei auch ein neuer Wertstoffhof errichtet werden soll, sowie dem gestiegenen Müllaufkommen im Landkreis und gestiegenen Transport- und Entsorgungskosten.

Demnach soll die Gebühr für das Leeren einer 60-Liter-Tonne von derzeit 60,11 Euro auf 63,54 Euro steigen, für die 120-Liter-Tonne sind dann statt 120,19 Euro gut 127 Euro zu bezahlen und für die 240-Liter-Tonne 254,22 Euro statt wie bisher 240,39 Euro.

Neu: eine Gebühr für schuldhaft zerstörte Mülltonnen

Zudem sollen in der Satzung künftig auch Gebühren für schuldhaft zerstörte Abfallbehälter verankert werden, da immer wieder Mülltonnen durch das Einfüllen heißer Asche zerstört werden und der Landkreis dann neue Behälter anschaffen müsse, heißt es in der Vorlage. Allerdings ist offen, wie oft das vorkommt. Die Zahl der Wohnungen, in denen mit Kohle geheizt wird oder die über einen Kamin verfügen, dürfte überschaubar sein.

„Man wird dem Müllaufkommen bald nicht mehr Herr“, sagte am Montag der Neuruppiner Kreistagsabgeordnete Siegfried Wittkopf (BVB/Freie Wähler). Laut dem Kommunalpolitiker ist es höchste Zeit, dass in Ostprignitz-Ruppin endlich Wertstoffhöfe entstehen. Dort sollen die Wertstoffe vom restlichen Müll getrennt werden, bevor der übrig bleibende Abfall vernichtet wird. „In anderen Regionen gibt es solche Wertstoffhöfe schon länger“, so Wittkopf.

Umladestation Scharfenberg wird um 5400 Quadratmeter erweitert

Laut Plänen der Kreisverwaltung soll die Umladestation in Scharfenberg nicht, wie 2019 geplant, um 2400 Quadratmeter, sondern um mehr als das Doppelte, nämlich um 5400 Quadratmeter erweitert werden.

Grund dafür ist unter anderem ein Gesetz, das verhindern soll, das Elektroaltgeräte über den Hausmüll entsorgt werden. Seit 2015 galt deshalb bereits, dass Elektro- und Elektronikaltgeräte auf den Umladestationen in zwei verschiedenen Behältern gesammelt werden mussten, seit Dezember 2018 gibt es zehn verschiedene Sammelgruppen für derartige Altgeräte.

Neuregelung für Elektroaltgeräte ab Januar 2022

Ab Januar 2022 tritt eine weitere Neuerung in Kraft: Dann sollen batteriebetriebene Elektroaltgeräte nur noch von Mitarbeitern der Umladestation selbst oder unter ihrer Aufsicht in die entsprechenden Container einsortiert werden. Dadurch sollen die Brand- und Explosionsrisiken, etwa bei Lithiumbatterien, verringert werden.

Insgesamt sei über die Jahre eine stetige Zunahme bei Elektroaltgeräten in Ostprignitz-Ruppin zu verzeichnen, heißt es in der Vorlage, die am Montagabend im Wirtschafts- und Bauausschuss in Neuruppin das erste Mal vorgestellt wurde. Konkrete Zahlen zur gestiegenen Menge an Elektroaltgeräten fehlen aber in der Vorlage. Es sei jedoch davon auszugehen, dass sich die Zunahme an Elektroaltgeräten fortsetzen werde.

Ein Wertstoffhof soll im Temnitzpark entstehen

Die Umladestation Temnitzpark soll ab 2024 für gut 1,5 Millionen Euro umgebaut werden. Dabei ist ein separater Wertstoffhof mit einer Fläche von etwa 10.000 Quadratmeter für die Eigenanlieferung durch private Haushalte und gewerbliche Kleinanlieferer geplant, der ab 2023 entstehen soll. Für dieses Projekt hat die Verwaltung ebenfalls gut 1,5 Millionen Euro veranschlagt, während die Arbeiten in Scharfenberg mit 990.000 Euro vergleichsweise preiswert sind. Allerdings kommen dazu noch die Kosten für die Planungen und den Grunderwerb.

Die Folgekosten für Bewirtschaftung, Transporte und Personal auf den zwei Umladestationen werden sich ab dem Jahr 2024 auf knapp 96.000 Euro summieren. Dieser Betrag müsse künftig in der Kalkulation der Abfallgebühren berücksichtigt werden, so der Landkreis. Die Abfallgebühren werden alle zwei Jahre an die wirklichen Preise angepasst.

Von Andreas Vogel