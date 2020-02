Neuruppin

Ein Müllauto-Fahrer (35) wurde am Donnerstag in Neuruppin verletzt. Ein anderer Lastwagenfahrer war gegen 10.30 Uhr im Hugo-Eckener-Ring zu dicht an dem Mann vorbeigefahren, als der gerade mit einem Müllcontainer hantierte.

Lkw-Fahrer fährt einfach davon

Spanngurte des vorbeifahrenden Lastwagens trafen den 35 Jahre alten Mann und verletzten ihn. Der 35-Jährige konnte dem Lkw noch mit dem Müllauto hinterherfahren und den Fahrer zur Rede stellen. Der sagte nur, er habe davon nichts bemerkt und fuhr davon. Der 35-Jährige erstattete daraufhin eine Strafanzeige wegen unerlaubtem Entfernens vom Unfallort.

Von MAZ-online