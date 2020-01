Museum Neuruppin überarbeitet seine Dauerausstellung

Neuruppin

Neue Themenschwerpunkte, veränderte Texte, einige andere Exponate – die erst 2015 eröffnete Dauerausstellung im Museum Neuruppin soll in den kommenden zwei, drei Jahren überarbeitet werden. Anders als zunächst geplant wollen Leiterin Maja Peers-Oeljeschläger und ihr Team die Ausstellung Raum für Raum verändern. Eine vollständige Überarbeitung der Ausstellung bis zur Wiedereröffnung nach der Winterpause Ende März wird nicht möglich sein – zu aufwändig war das Programm des Fontanejahrs.

„Die Planungen sind noch nicht so weit vorangeschritten wie ich es mir gewünscht hätte“, sagte Peers-Oeljeschläger beim „Museumsgeflüster“ am Montagabend. Gleichwohl gibt es schon konkrete Ideen, was das Haus künftig zeigen soll. So will Peers-Oeljeschläger, die das Haus seit Herbst 2016 führt, auf Kritik an der von ihrem Vorgänger konzipierten Dauerausstellung reagieren. Zugleich will sie neue Akzente in den Themen setzen.

Spannende Biografien von Frauen

So soll der Raum im Erdgeschoss, der den Heimatmaler Walter Kuphal würdigt, künftig spannende Neuruppiner Biografien präsentieren – auch zwei weibliche. Das Museum versucht derzeit mehrere Dauerleihgaben für die Präsentation der in Neuruppin aufgewachsenen Bildhauerin Renée Sintenis zu akquirieren. Auch Lyrikerin Eva Strittmatter soll besonders hervorgehoben werden.

Neue Schwerpunkte vor allem im Obergeschoss: Mehr Augenmerk soll künftig auf den Nationalsozialismus gelegt werden, der zurzeit, so Peers-Oeljeschläger, in einem „sehr, sehr kleinen Raum“ präsentiert wird. Eine Würdigung soll zudem der 30-Jährige Krieg erfahren. „Dieses Thema war einfach eine Lücke“, sagt Peers-Oeljeschläger. Um Platz zu schaffen, soll die die Darstellung der sowjetischen Armee in Neuruppin künftig etwas kürzer ausfallen.

Überregionale Gäste

Das Museum setzt auch weiterhin auf überregionale Gäste. „Nur mit lokalem Publikum erreichen wir nicht die großen Besucherzahlen, die ein großes Haus gewinnen muss“, sagt Peers-Oeljeschläger. Spannende Wechselausstellungen vor allem während der Sommermonate sollen überregionale Besucher locken.

Nach der Wiedereröffnung im März wird die Schau „Faszination Alhambra“ deshalb zunächst den Tempelgarten-Gestalter Carl von Diebitsch würdigen. Später in diesem Jahr widmet sich das Museum der Bildhauerin Renée Sintenis. Die Neuruppiner Kindheit habe das Werk der Künstlerin stark geprägt, sagt Peers-Oeljeschläger, die Leihgaben aus der Alten Nationalgalerie in Berlin zeigen will. Mit Neuruppiner Biografien seit der Wiedervereinigung beschäftigt sich eine dritte Wechselausstellung in diesem Jahr. Das Museum hat dazu ein Kooperationsprojekt mit der Evangelischen Schule aufgelegt.

Besucher von morgen

Angebote für junge Besucher machen – auch das ist ein erklärtes Ziel des Hauses. „Wir wollen den Besucher von morgen an das Museum binden“, sagt Peers-Oeljeschläger. Bislang fehlt dem Museum ein eigener Raum, in dem es ausschließlich Mitmachangebote für Kinder gibt. „Da müssen wir viel mehr anbieten können.“

Die Museumsleiterin will zugleich mehr Schülerprogramme anbieten. Im vergangenen Jahr hatte das Haus bereits eine Kooperation mit der Rosa-Luxemburg-Schule geschlossen. Doch für noch mehr Schulen könnte das Museum ein Haus des Lernens sein. Anfang Februar wollen sich Museumsmitarbeiter mit Lehrern treffen, um deren Wünsche abzufragen.

Von Frauke Herweg