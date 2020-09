Seit Mitte August währen sie nun schon – die Abendserenaden in der Neuruppiner Siechenhauskapelle. Jeden Donnerstag, jeweils um 19 und 20 Uhr gibt es ein halbstündiges musikalisches Bonbon: Am Donnerstag von Violinistin Catherine Aglibut und Margret Köll an der Harfe.