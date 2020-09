Neuruppin

Täglich vier bis sechs Stunden widmen Clara und Caterina Heise ihrem Instrument – der Violine. Der Erfolg bleibt nicht aus. Die beiden Bachelor-Studentinnen zeigten bereits in zahlreichen Konzerten ihr Können, so wie ihr Bruder, der Cellist Constantin Heise, der zurzeit in Weimar studiert.

Beim bundesweiten Musikwettbewerb „Jugend musiziert“ gewannen sie erste Preise, am Sonntagabend waren sie in der Neuruppiner Kulturkirche zu Gast. An ihrer Seite spielten die aus Südafrika stammende Pianistin und Kammermusikerin Erika Leroux, Familienvater Jens Heise (Violine) und Yuta Nishiyama (Viola).

Takao Ukigaya holte die Musikerfamilie nach Neuruppin

Nachdem zahlreiche Konzerte wegen der Coronakrise in den vergangenen Monaten ausgefallen waren, freuten sich die jungen Musiker aus Frankfurt/Oder besonders über die Einladung des Neuruppiner Musikvereins und ihres Vereinschefs Takao Ukigaya, der erstmals eine ganze Familie von professionellen Musikern nach Neuruppin holte.

Cellist Constantin Heise spielt Hans Bottermunds Variationen über ein Thema von Paganini. Quelle: Cornelia Felsch

Rund 120 Konzertbesucher erlebten zwar – coronabedingt – ein verkürztes Konzert, das dennoch ein musikalischer Höhepunkt war. „Wir dürfen keine Pause machen, deshalb ist das Programm diesmal etwas kürzer“, sagte Takao Ukigaya, der wie gewohnt gut gelaunt die Konzertbesucher begrüßte.

Bravo-Rufe für jungen Cellisten

Das Programm, das unter dem Motto „Die Violine und mehr Saiten“ stand, bot viel Abwechslung. In den unterschiedlichsten Besetzungen – mal als Quintett, als Quartett oder als Solist – erklangen Werke von Wolfgang Amadeus Mozart, Franz Schubert, Robert Schumann und die schwierigen Paganini-Variationen von Hans Bottermund, die von Constantin Heise auf seinem Cello in brillant-souveräner Weise gemeistert wurden – quittiert vom Publikum mit Bravo-Rufen.

Als Mozart seine einzigen beiden Klavierquartette komponierte, war er ebenfalls noch recht jung, aber immerhin schon 30 Jahre alt. Das erste Klavierkonzert in g-Moll, KV 478, erklang am Sonntag. Dramatik und Pathos bestimmen den ersten Satz, doch die Traurigkeit geht vorüber und mit dem Wechsel in die Dur-Tonart – innig und gelassen – reihen sich melodische Einfälle aneinander.

Gefangen bis zum letzten Moment

Nur noch ab und an werfen einige Moll-Passagen ihre Schatten auf das freundliche Bild, das von virtuosen Klavierpassagen begleitet wird. Das Werk, das heute auf der Hitliste der Mozart’schen Kammermusik weit oben zu finden ist, erwies sich zu seinen Lebzeiten für den Verleger als zu anspruchsvoll.

Es war für den Hausmusikgebrauch bestimmt und dafür eignete sich die Molltonart nur bedingt. Es war auch wenig geeignet zur Untermalung bei einem abendlichen Diner.

Mit Robert Schumanns Klavierquintett in Es-Dur beendeten die jungen Musiker den Konzertabend schließlich auf triumphale Weise. Gefehlt hat den Zuhörern trotz verkürztem Konzert wohl nichts – sie waren gefangen bis zum letzten Moment.

