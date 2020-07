Neuruppin

Umsonst und draußen: Mehr als 20 Bands spielen am Sonnabend, 19. September, beim großen Musikfest „Neuruppiner Bands für Neuruppiner Bürger“. Auf sechs Pop-Up-Bühnen wird in der Neuruppiner Innenstadt Musik ganz unterschiedlicher Machart zu hören sein – Rock, Hiphop, Metal oder Schlager.

„Die Idee dafür kam aus der Neuruppiner Musikszene“, sagt Andrea Voigt von der städtischen Wirtschaftsfördergesellschaft Inkom. Mit dem Fest wollen Neuruppins Musiker Gastronomen unterstützen, die durch Corona deutliche Umsatzeinbußen erlitten haben. Die Initiatoren hoffen, dass die Gastronomen vom Besucherstrom profitieren – oder an den Bühnen gar eigene Bierstände aufbauen. „Wir schreiben gerade alle Gastronomen an und bitten sie, sich an der Aktion zu beteiligen“, sagt Voigt.

Big Brass, die Bigband der Kreismusikschule, wird auf der Bühne am Alten Gymnasium spielen. Quelle: Regine Buddeke

Inzwischen ist klar, wo die fünf Bühnen stehen werden: im Rosengarten, am Neuen Markt, auf dem Niemöllerplatz, am Rathaus und im Hof des Alten Gymnasiums. Weil sich so viele Bands beworben haben, organisiert die Inkom inzwischen eine sechste Bühne. Sie soll im Neubaugebiet aufgebaut werden – für die Fans von Schlager.

Die Inkom hat ein detailliertes Programm für die einzelnen Bühnen erarbeitet: So wird am Rosengarten, dem Neuen Markt und auf dem Niemöllerplatz vor allem Rockiges und am Rathaus Metal zu hören sein. Gruppen der Kreismusikschule bestreiten das Programm am Alten Gymnasium.

Lokalmatadoren: „Unerhört“ spielen beim Musikfest im September am Rosengarten. Quelle: privat

Helene Hamann, die für die Inkom auf Bandrecherche gegangen ist, ist begeistert vom Engagement der Musikgruppen. „Es haben sich extrem viele Bands gemeldet“, sagt Hamann, die selbst in der Neuruppiner Musikszene zu Hause ist. Hamann freut sich zudem, dass auch Musikstile jenseits des Mainstreams vertreten sind – Balkanmusik etwa.

Alle Bands spielen ohne Gage. Inkom-Chef Axel Leben hofft, dass es mit dem Fest möglichst vielen Gastronomen gelingt, „sich in die Erinnerung der Neuruppiner zurückzurufen“. Gastronomen, die zum Musikfest einen Bierwagen aufbauen, müssen keine Standgebühren zahlen. „Natürlich können sie sich gerne auch mit anderen Ideen einbringen“, sagt Leben.

Von Frauke Herweg