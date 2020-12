Musikscheune Vielitz verlängert: Es gibt auch 2021 noch drei Konzerte

Vielitz

Alles wieder auf Los. Nachdem Reinhard Hagen, Betreiber der Musikscheune Vielitz, für das Jahr 2020 die letzte Saison angekündigt hatte, gibt es nun einen kleinen Lichtblick für alle Fans und Scheunenliebhaber. Zwar ist das Anwesen nun wie geplant verkauft – denn Reinhard Hagen zieht es gen Süden – dennoch hat der neue Besitzer signalisiert, dass er durchaus willens sei, die beliebten Konzerte nicht gänzlich zu streichen. Voraussetzung: Reinhard Hagen organisiert das Ganze.

Drei Konzerte in 2021

Der ist dazu gern bereit. Schon weil das Coronajahr, in dem er die meisten der für Vielitz geplanten Konzerte absagen musste, auch sängerisch für den ausgebildeten Bass nicht eben sehr musikalisch war. „Ich hatte bis auf eine einzige kleine Aufnahme in Köln kein einziges Engagement“, sagt er und ist dem Ruhestand somit noch ein Stück näher gerückt als ohnehin geplant.

Anzeige

Reinhard Hagen hat auch manchmal selbst in seiner Musikscheune gesungen. Quelle: Regine Buddeke

Immerhin will er im nächsten Jahr noch beim „Freischütz“ der Staatsoper Berlin mitsingen. „Die letzte Vorstellung ist am 12. Juni – dann bin ich quasi für Vielitz gleich eingesungen“, sagt er. Denn er wird – wie in jedem Jahr – auch einmal selbst in der Musikscheune auf der Bühne stehen. Am 13. Juni 2021 wird er zusammen mit Pianist Rüdiger Mühleisen Lieder, Arien und einige Klavier-Soli präsentieren.

Den Damen von Les Troizettes musste Hagen 2020 absagen

Zuvor – am 6. Juni 2021 – sind die drei furios-frechen Damen von Les Troizettes zu Gast. „Das war mir wichtig, denn das Konzert konnte 2020 coronabedingt nicht stattfinden“, sagt Reinhard Hagen und freut sich schon darauf. Genau wie auf den Auftritt der Wilden Witwer – die beiden Charmeure sind ebenfalls gern gesehene Gäste in der Musikscheune. Auch ihr Konzert fiel dem Virus zum Opfer – nun gibt es ein neues am 20. Juni 2021 unter dem Motto: Im kleinen Strand-Café.

Die Wilden Witwer bezirzen das Publikum in der Musikscheune Vielitz gern wieder. Quelle: Regine Buddeke

Reinhard Hagen möchte sich mit den drei Konzerten bei all seinen Besuchern für die große Treue in den vergangenen 20 Jahren bedanken. Wie die weitere Zukunft der Musikscheune Vielitz aussehen wird, kann er im Moment noch nicht sagen. „Ich darf aber nach Rücksprache mit den neuen Eigentümern schon einmal versichern, dass es weitere Veranstaltungen geben wird.“

Es waren gute Jahre in Vielitz

Die für 2021 sind bereits festgeklopft – womöglich auch noch ein paar Jahre länger. „Das würde ich dann natürlich immer organisieren und zur Scheunen-Saison nach Vielitz kommen“, so der Sänger, der in der Region auch viele Freunde gewonnen hat. „Die 25 Jahre in Vielitz waren ein schönes Kapitel.“

Von Regine Buddeke