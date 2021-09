Viele Musikschullehrer in Brandenburg klagen über fehlenden Nachwuchs. Die Musikschullehrer Axel Gliesche und Stefanie von Freymann sind überzeugt: Kinder müssen einfach mehr mit klassischer Musik in Kontakt kommen. Deshalb wollen sie ein Symphonieorchester gründen – und laden zum Konzert am 3. Oktober in Wittstock.