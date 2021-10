Mit Pauken und Trompeten ging Sonntag eine Premiere in Wittstock über die Bühne. Das erste Musikschullehrerkonzert begeisterte mehr als 180 Besucher. Erst mit einer Zugabe endete nach 75 Minuten das klassische Programm in der St. Marienkirche.

Musikschullehrer und Schüler aus fünf Schulen in Prignitz-Ruppin und Mecklenburg gaben ihr Premierenkonzert in der St. Marienkirche in Wittstock. Quelle: Christamaria Ruch