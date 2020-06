Wegen räuberischer Erpressung vor Gericht: Angeklagte geben sich geläutert

Neuruppin

Alkohol und Drogen bestimmten den Alltag von Robert M. und seinem gleichaltrigen Kumpel Theo M. Die Kombination dieser Suchtmittel brachte die beiden 28-jährigen Neuruppiner immer wieder vor Gericht. Derzeit stehen sie mal wieder vor dem Neuruppiner Amtsgericht für Taten aus der Zeit zwischen 2014 und Ende 2018.

Gericht will noch Tatopfer hören

Im Dezember 2014 sollen sie einen Mann in seiner Wohnung in der Junckerstraße aufgesucht haben, um angebliche Schulden einzutreiben. Um ihrer Forderung Nachdruck zu verleihen, soll Theo M. ein Messer in den Couchtisch gerammt haben.

Mit einem Baseballschläger sollen sie ihn zusätzlich eingeschüchtert haben. So sehr, dass der Wohnungsinhaber seinen Fernseher und sein Handy herausgegeben habe. Die Tat als solche hatten Angeklagten eingeräumt, den Einsatz irgendwelcher Waffen jedoch abgestritten.

Wie der Überfallene das Ganze erlebt hat, davon konnten sich die Prozessbeteiligten bisher kein Bild machen. Der Mann lebt zwischenzeitlich in Lübeck. Eine Vernehmung vor dem dortigen Amtsgericht hat nicht stattgefunden.

Auf seine Aussage sind Gericht, Staatsanwalt und Verteidiger aber angewiesen. Nun soll er nach Neuruppin kommen. Ein anderer geladener Zeuge war erst gar nicht erschienen, so dass aus dem für Mittwoch geplanten Urteil nichts wurde.

Angeklagte haben sich geändert – sagen sie

Die Angeklagten waren bereit, über ihr bisheriges Leben zu sprechen. Ihr Leben, dass sich nach ihren Angaben grundlegend geändert hat.

Bei Theo M. war der Auslöser zum Umdenken die Geburt seines Sohnes. „Das ist das Beste, was mir passiert ist.“ Er trinke keinen Alkohol mehr, habe sich aus einem alten Umfeld gelöst, suche sich Arbeit. Während seiner Haftzeit habe er eine Ausbildung zu Motorradmechaniker begonnen, aber nicht beendet.

Arbeitsmäßig würde er „alles machen, was er kriegen kann. Problem: Er hat wie auch der Mitangeklagte Robert M. keinen Führerschein. „Ein Bier zuviel“ und der Traum von der Fahrerlaubnis war ausgeträumt.

Sein Vorstrafenregister weist sieben Eintragungen auf, darunter auch eine Verurteilung wegen einer Schlägerei zwischen seiner Familie und einer Gruppe von Tschetschenen. Dafür hat er eine Jugendstrafe von zwei Jahren abgesessen. „So was brauche ich nicht mehr“, sagte er.

Keinen Alkohol mehr

Ähnlich geläutert zeigte sich Robert M. Auch er trinke keinen Alkohol mehr und ist nach eigenen Angaben solide geworden, lebt in einer festen Beziehung und hat ein Kind.

Allerdings ist sein Vorstrafenregister lang, ein Verfahren noch offen. Er soll im Februar 2019 in der Karl-Marx-Straße Farbige beleidigt und übel beschimpft haben. Er sei nicht rechtsradikal, aber wenn ihn jemand anmache, wehre er sich. „Die haben uns als Hurensöhne beleidigt“, verteidigte ihn Theo M.

So ganz fremd scheint Robert M. diese politische Einstellung nicht zu sein. Neben mehrerer Verurteilungen wegen Körperverletzungen und einer wegen vorsätzlichen Vollrauschs hat er auch eine Freiheitsstrafe wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Das war vor drei Jahren.

Da hat er – mit 1,19 Promille im Blut – auf dem Schulplatz den Hitlergruß gezeigt und Heil Hitler gerufen, als eine Gruppe südländisch aussehender Männer vorbeiging. Die hätten ihn angemacht, sagte er am Mittwoch.

Die Verhandlung wird am 19. Juni fortgesetzt.

Von Dagmar Simons