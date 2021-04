Neuruppin

Die Polizei hielt einen Radfahrer am 19. Oktober 2020 am Rheinsberger Tor an, weil sie ihn verdächtigte, das E-Bike gestohlen zu haben. Das hatte 32-Jährige nicht. Dafür hatte er geringe Mengen Drogen und einen so genannten Taser (Elektroschocker) dabei.

Polizei fand fast ein Kilogramm Amphetamin beim Angeklagten

Wie ein Beamter sagte, seien sie dann zu ihm nach Hause gefahren. „Da nahm das Schicksal seinen Lauf.“ Vier Polizeibeamte durchsuchten die Wohnung, nachdem sie auf dem Wohnzimmertisch Drogen liegen sahen. Sie fanden diverse Konsumeinheiten an verschiedenen Stellen der Wohnung, im Kühlschrank zwei Tupperdosen mit Amphetamin, zwei original verpackte Schreckschusspistolen und ein Golfschlägerset mit „guten“ Schlägern. „Soweit ich das beurteilen kann“, sagte der Beamte.

Der 32-Jährige wurde festgenommen und sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Seit Dienstag muss er sich wegen Drogenhandels unter Mitführen einer Waffe, Drogenbesitz und Verstoß gegen das Waffengesetz vor dem Landgericht Neuruppin verantworten.

Die Drogen waren seine, gab der gebürtige Kyritzer ohne Wenn und Aber zu. Die seien zum Eigenkonsum gedacht gewesen. Verkauft habe er nicht, nur einmal etwas gegen Cannabis eingetauscht.

Angeklagter gesteht Drogenbesitz, streitet aber Handel ab

Das Kilogramm Amphetamin habe er im Februar 2020 in Berlin gekauft, von einem Mann, den er 2019 auf einem Festival kennen gelernt habe. 500 Euro habe er bezahlt: Geld, das er sich zusammengespart habe – von seinen Hartz IV-Bezügen und Geburtstags- und Weihnachtsgeld.

„Richtig überzeugend ist das nicht. Das würde bedeuten, dass Sie pro Gramm nur 0,50 Cent bezahlt haben“, sagte die Vorsitzende Richterin. Doch der Angeklagte blieb dabei.

Auch die drei Golfschläger habe er sich zusammen gespart, genau wie das E-Bike. Das überzeugte den Staatsanwalt nicht. „Es ist schlecht vorstellbar, dass Sie das alles so finanziert haben.“ Na ja, räumte der Angeklagte ein, er habe auch Schulden und sich Geld bei der Familie geliehen.

Für Drogen Geld zusammen gespart

Auch für mehrere Ausweise, ausgestellt auf verschiedene Personen, hatte er eine Erklärung. Die habe er alle gefunden – am Bollwerk beim Sammeln von Pfandflaschen. Auch auf den Vorhalt, dass die Drogen in verschiedene Tütchen abgepackt waren, hatte er eine Antwort. Die habe er so gesammelt und nicht für einen Verkauf portioniert.

Er selbst nimmt seit seinem zwölften Lebensjahr Drogen, trinkt Alkohol. Er schwänzte die Schule, schaffte die Lehre zum Maler nicht – wegen schlechter schulischer Leistungen. Was kam dann? Fragte die Vorsitzende Richterin. „Na gar nischt.“ Gearbeitet hat der ­32-Jährige noch nie in seinem Leben.

Vor der Inhaftierung habe er jeden Tag mindestens ein Gramm Amphetamin konsumiert, finanziert mit seinen Hartz IV-Bezügen. Er wollte weg von den Drogen, habe es aber nicht geschafft. „Ich würde mich als süchtig bezeichnen.“

Angeklagter ist Drogenabhängig

Dass sah die psychiatrische Sachverständige genauso. „Er ist abhängig von Cannabis und Stimulantien.“ Doch die aus ihrer Sicht behandlungsbedürftige Suchterkrankung führe nicht dazu, dass der Angeklagte in seiner Steuerungs- oder Einsichtsfähigkeit eingeschränkt beziehungsweise diese ausgeschlossen gewesen seien. Das heißt, der 32-Jährige ist voll verantwortlich.

Die Gutachterin beschrieb ihn als einen Menschen, der es nicht gewöhnt ist, über sich zu sprechen oder selbstkritisch zu reflektieren. Er zeige eine mangelnde Anstrengungsbereitschaft. Ihn in einer Entziehungsanstalt unterzubringen, sah sie deshalb als wenig erfolgversprechend an. Er lebe jetzt in der Haft ohne Drogen. Aber er zeige kein Interesse an einer Therapie.

Dem widersprach der Verteidiger. Sein Mandant habe ihm wie aus der Pistole geschossen gesagt, er wisse, dass sich etwas ändern müsse. Die Frage der Richterin, ob er eine Therapie machen wolle, beantwortete der Angeklagte mit: „Definitiv.“

Ein Urteil wird für den 29. April erwartet.

Von Dagmar Simons