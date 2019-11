NWG trennt sich von 1000 fremden Wohnungen

Neuruppin

Etliche Vermieter in Neuruppin müssen sich demnächst eine neue Hausverwaltung suchen. Die Neuruppiner Wohnungsbaugesellschaft (NWG) will sich künftig auf ihre eigenen Wohnungen konzentrieren. Von denen anderer Eigentümer, die die NWG bisher mitverwaltet, will sich das Unternehmen innerhalb der nächsten zwei Jahre nach und nach trennen. Das kündigt Geschäftsführer Robert Liefke jetzt an.

Die NWG ist mit Abstand der größte Vermieter in der Region. Ihr gehören rund 3700 eigene Wohnungen, alle in Neuruppin und den Ortsteilen.

Hinzu kommen rund 1000 Wohnungen, die die kommunale Gesellschaft im Auftrag anderer betreut, Mieter sucht, sich um die Abrechnungen kümmert und dafür sorgt, dass die Gebäude in Schuss gehalten werden und dass bei einem Notfall wie einem Rohrbruch schnell Hilfe vor Ort ist.

Vielen Handwerksbetrieben fehlt das Personal

Doch Handwerksbetriebe zu finden, die im Notfall sofort anrücken, wird seit Jahren immer schwieriger, sagt Robert Liefke. Er sieht sich inzwischen nicht mehr in der Lage, den Notdienst für andere Eigentümer zu garantieren.

Bisher hatte die NWG Verträge mit Elektriker-, Heizungsbau- oder Dachdeckerfirmen, die einen Bereitschaftsdienst unterhielten, an den sich die Mieter bei einer Panne am Wochenende, nachts oder an Feiertagen wenden konnten. Doch immer öfter würden sich Firmen aus dem Notdienstsystem verabschieden, weil ihnen die Mitarbeiter dafür fehlen.

„Wir haben zum 1. Oktober wieder einen eigenen Bereitschaftsdienst eingerichtet“, sagt der NWG-Chef. Er habe keine andere Möglichkeit mehr gesehen.

NWG will die Arbeiten wieder selbst erledigen

Vor einigen Monaten hatte die NWG bereits angekündigt, wieder eigene Handwerkerbrigaden aufzubauen, die die häufigsten Arbeiten an den Mietwohnungen und Häusern selbst erledigen können. Zu DDR-Zeiten gab es die. Später war es dagegen üblich, Aufträge an andere Firmen zu vergeben. Wenn es denn Firmen gibt, die den Auftrag wollen und auch erledigen können.

Dass sich auf eine Ausschreibung niemand bewirbt, ist inzwischen keine Seltenheit mehr. „Elektriker zu finden ist inzwischen so schwierig, dass wir die Fertigstellung einiger Wohnungen deshalb schon verschieben mussten“, sagt Robert Liefke: „Das ist auch keine Frage des Geldes.“ Es fehle qualifiziertes Personal.

Kann der Berliner Mietendeckel helfen?

Abhilfe könnte vielleicht der angekündigte Mietendeckel für Berlin bringen, sagt der NWG-Chef. Und zwar dann, wenn eintritt, was große Vermieter prophezeien – dass in Berlin bald weniger im Wohnungsbau investiert wird. Dann könnten vielleicht auch wieder kleinere Aufträge in Neuruppin für die Handwerksbetriebe interessant werden.

Verlassen will und kann sich die NWG darauf aber nicht. „Wir werden unsere Hausmeister deshalb zu Haustechnikern weiterbilden“, kündigt Robert Liefke an. Die üblichen Arbeiten erledigt die NWG dann mit den eigenen Leuten oder in enger Zusammenarbeit mit den Stadtwerken, wenn es um Fernwärme geht. Für die eigenen Wohnungen reicht das notfalls. Für die Wohnungen fremder Eigentümer aber nicht.

Von Reyk Grunow