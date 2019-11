NWG will Galerie am Bollwerk kaufen

Neuruppin

Jetzt könnte bald Bewegung in die Umgestaltung des Neuruppiner Bollwerks kommen. Die Neuruppiner Wohnungsbaugesellschaft (NWG) macht einen weiteren Schritt dazu. Das Unternehmen will die Galerie am Bollwerk übernehmen. Besser: das Gebäude, in dem sich die Galerie befindet.

Das denkmalgeschützte Haus am Seeufer 10 gehört bisher noch der Stadt Neuruppin. Die hat es seit vielen Jahren an die Stadtwerke vermietet. Die wiederum haben einen Teil der Räume per Untermietvertrag dem Verein überlassen, der dort seit gut zehn Jahren eine Galerie für Künstler aus der Region betreibt.

Jetzt könnte der Mietvertrag von einer städtischen Tochtergesellschaft auf die andere übergehen. Die NWG will ihn von den Stadtwerken übernehmen. „Schon mit dem Ziel, das Gebäude in absehbarer Zeit von der Stadt zu kaufen“, sagt NWG-Geschäftsführer Robert Liefke.

Anfang des Jahres hatte die NWG mit dem Predigerwitwenhaus einen der wichtigsten Denkmalbauten der Stadt übernommen. Quelle: Peter Geisler/Archiv

Es wäre nicht die erste städtische Liegenschaft, die die kommunale Wohnungsgesellschaft übernimmt. Ende 2018 hatten die Stadtverordneten etwa entschieden, das Grundstück des Predigerwitwenhauses an der Fischbänkenstraße an ihre Tochterfirma zu übertragen.

Mit diesem Kauf und dem des Hauses am Seeufer 10 verfolgt Liefke eine Strategie: Die NWG will möglichst viele Flächen im sogenannten Klappgrabenblock zwischen Friedrich-Engels-Straße und Bollwerk in die eigene Regie übernehmen.

Seit etlichen Jahren werden schon Pläne diskutiert, dort parallel zum Verlauf des Klappgrabens einen barrierefreien Weg von der Innenstadt zum Ruppiner See zu schaffen. Liefke will den nutzen, um die Höfe der Mietshäuser entlang der Fischbänkenstraße umzugestalten. Dort könnte ein kleiner Park entstehen, vielleicht sogar mit einem kleinen Café oder Ähnlichem hinter dem Predigerwitwenhaus.

Konkrete Pläne für den Klappgrabenblock fehlen

Doch obwohl darüber immer wieder geredet wurde, gibt es bis heute keine konkreten Planungen. Auch, weil unklar ist, wer für das Projekt eigentlich zuständig ist: Die Stadt als Planungsbehörde? Die NWG als Eigentümer einiger Grundstücke? Oder die Stadtwerke, die für den Klappgraben zuständig sind?

Jetzt will die NWG mehr Klarheit schaffen. „Wir bieten der Stadt an, das zu übernehmen“, sagt Robert Liefke. Aber nur, wenn die NWG dabei die alleinige Verantwortung hat.

Dem Haus am Seeufer 10 kommt dabei eine Schlüsselstellung zu. Hinter dem Grundstück verläuft die Stadtmauer, die genau dort einen Durchbruch hat. Dort könnte der Weg am Klappgraben einmal in Richtung See führen.

Die Galerie am Bollwerk muss umziehen

Bürgermeister Jens-Peter Golde unterstützt die Übernahme des Grundstücks. „Das ist eine sehr gute Idee“, findet er.

Klar scheint, dass die Tage der Galerie am Bollwerk gezählt sind. Bis 2022 kann der Verein in dem Haus noch bleiben, das wurde ihn gerade per Vertrag zugesichert. Was danach kommt, ist offen. Liefke wäre für einen Umzug an einen anderen Standort in der Nähe.

Cornelia Lambriev-Soost vom Galerieverein will sich darüber noch nicht sorgen. „Erst einmal sind wir über den neuen Mietvertrag sehr froh“, sagt sie. „Über das Danach haben wir noch nicht nachgedacht.“

Von Reyk Grunow