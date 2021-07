Nach 25 Jahren: Kreisstraße bei Rheinsberg saniert

Schwanow

Die Enttäuschung über die kurzfristige Absage des Landrats Ralf Reinhardt (SPD) hielt sich am Mittwoch in Schwanow in Grenzen – sind doch Rheinsbergs Bürgermeister Frank-Rudi Schwochow (BVB-Freie Wähler) und die gut 120 Einwohner von Schwanow froh, dass endlich die Ortsdurchfahrt sowie die Straße in Richtung Braunsberg saniert worden sind.

Mehr als 25 Jahre lang haben die Schwanower darauf warten müssen, sagte Bürgermeister Schwochow. Denn trotz einer Prioritätenliste waren die Straßenbauarbeiten in dem Rheinsberger Ortsteil immer wieder verschoben worden.

Großes Lob für die Baufirma

„Ich hoffe, dass die Arbeiten nun weitergehen und auch die Durchfahrt in Zechow bald saniert wird“, sagte Frank Krasson. Der 59 Jahre alte Neuruppiner lebt seit mehr als 20 Jahren in Schwanow. Er gehörte am Mittwochmorgen zu den mehr als 20 Schwanowern, als die sanierte Kreisstraße wieder offiziell für den Verkehr freigegeben wurde.

Kurz nach der Freigabe passierte der Bus die sanierte Kreisstraße in Schwanow. Quelle: Henry Mundt

Krasson, seit 2002 Polizist in Rheinsberg, macht nahezu täglich einen Ausflug mit der fünfjährigen Luna. Die Hundedame ist ein Mix aus australischem Shepherd und Husky.

Ausdrücklich wurde am Mittwoch die Arbeit der Baufirma Eurovia VBU Lindow gelobt – für die Termintreue und weil sofort auf Hinweise von Anwohnern reagiert wurde, sagte Steffen Hanke, der stellvertretende Ortsvorsteher von Schwanow.

Straße wurde auf sechs Meter verbreitert

Hanke, der im Großhandel arbeitet und seit gut 20 Jahren im Ortsbeirat ist, kann sich noch gut erinnern an den schlechten Zustand der maroden Kreisstraße mit ihren vielen Löchern, in denen sich bei Regen das Wasser sammelte.

Diese Zeit ist nun vorbei: Die Ortsdurchfahrt wurde von Ende März an auf einer Länge von 500 Metern saniert, die Straße in Richtung Braunsberg auf einer Länge von etwa 1,3 Kilometern.

Dabei wurde nicht allein eine neue Asphaltschicht aufgezogen, sondern die Straße auch auf sechs Meter verbreitert.

Land hat die Arbeiten zu 75 Prozent gefördert

Zudem wurden in Schwanow neue Kanäle, Leitungen, Schächte und Abläufe für die Entwässerung entlang der Kreisstraße fertig gestellt sowie Stromleitungen verlegt. Die Gesamtkosten für das Projekt belaufen sich auf 854 000 Euro, wobei der Landesbetrieb Straßenwesen 75 Prozent der Kosten gefördert hat. Während der Arbeit mussten Autofahrer und Busnutzer mit Einschränkungen leben, denn die Straße zwischen Schwanow und Zechow war deshalb gesperrt.

Unklar ist derzeit, wann die Ortsdurchfahrt in Zechow saniert werden kann. Zwar sollte diese Arbeit laut der Prioritätenliste des Kreises schon in diesem Jahr beginnen, aber daraus wird laut Rheinsbergs Bürgermeister Schwochow nichts – weil der Kreis in diesem Jahr kein Geld mehr vom Land erhält, um Kreisstraßen zu sanieren.

Die Abschnitte von der Bundesstraße 122 zur Kreisstraße nach Zechow sowie die Ortsdurchfahrt Braunsberg wurden bereits saniert.

Von Andreas Vogel